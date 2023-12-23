Подоляк назвал три главных итога 2023 года для Украины — видео

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью online.ua назвал три главных итога 2023 года для Украины - среди них увеличение военной помощи, решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и отсутствие крупных продвижений российских оккупантов.

РФ не захватила ни одного населенного пункта в 2023 году

Первым итогом, по словам Подоляка, является то, что Украина находится там, где есть – и с точки зрения войны, и с точки зрения поддержки партнеров, и с точки зрения осознания, кто мы.

Россияне никуда не продвинулись. Несмотря на все пропагандистские заявления Российской Федерации, они также там, где они находятся. Ни одного населённого пункта они не захватили. Более того, потеряли дополнительную репутационную составляющую, потому что акваторию Черного моря они также уже не контролируют. И постепенно, я думаю, еще будут перемены по линии фронта. Поделиться

Во-вторых, Украина и партнеры сегодня точно понимают, что это за война. Украинской стороне удалось изменить риторику партнеров, их понимание природы войны, российского режима как такового. Это, по словам Подоляка, гарантирует Украине неизменную поддержку, несмотря на пессимизм.

В третьих, Украина более подготовлена к тяжелым испытаниям. Этому служат примерами энергетическая система, защита неба или военные производства.

Новые решения ЕС и помощь партнеров

Советник руководителя ОПУ говорит, что за два года события развивались очень быстро, но есть одна стабильность – Украина.

Она точно знает, что делает, куда идет и с каким ресурсом нужно туда дойти. И что нужно сделать с точки зрения этого легендарного технологического рывка с военной точки зрения. Поделиться

Второй итог - Европейская комиссия и Европейский Союз приняли соответствующее решение, которое "исторически выглядит так: вы не Россия, вы - не Советский Союз, вы не вернетесь в прошлое".

Третий итог – несмотря на все попытки доказать, что Украина останется наедине с Российской Федерацией, наша страна имеет существенное увеличение прямой военной, финансовой или гуманитарной поддержки со стороны правительств других стран.