Чего достигла Украина в 2023 году, когда закончится война, что планирует Запад и есть ли у России шансы на будущее журналистка online.ua Виктория Белик спросила у советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. Он поделился с нашей командой итогами 2023 и вызовами, которые ставит перед собой команда президента на следующий 2024 год.

В кабинете на стенах портрет президента, военных и символическая картина с изображением марки "Русский военный корабль, иди…!". У нас мало времени на подготовку, поэтому спешим. Подоляк "влетает" в кабинет, энергетика пространства меняется. Он сосредоточен и спокоен, за считанные секунды настраивается на разговор, и мы начинаем интервью.

Итоги 2023 от Михаила Подоляка

Мы с вами пишем интервью в конце декабря, в конце года обычно делают итоги. 2023 год для Украины — какой он был?

Во-первых, мы там, где мы есть. И с точки зрения войны, как таковой, и с точки зрения поддержки наших партнеров, и с точки зрения осознания, кто мы.

Это очень важно, потому что было много сомнений в начале войны, сможем ли мы все это выдержать.

Но сегодня это не итоги 2023, а итоги этого исторического периода, в котором мы находимся. Мы меняемся, достаточно эффективно выглядим. Я вообще оптимистично на все смотрю. И мы смотримся совсем иначе, чем год назад.

Ну, во-первых, россияне никуда не продвинулись. Несмотря на все пропагандистские заявления Российской Федерации, они до сих пор там, где они находятся. Ни одного населённого пункта они не захватили. Поделиться

Более того, потеряли дополнительную репутационную составляющую, потому что акваторию Черного моря они также уже не контролируют. И постепенно, я думаю, еще будут перемены по линии фронта.

Фото: gur.gov.ua

Во-вторых: мы сегодня точно понимаем, что это за война... И наши партнеры тоже понимают. Нам удалось это изменить. Риторику партнеров, понимание природы войны, природы российского режима как такового. Это гарантирует нам неизменную поддержку, несмотря на пессимизм.

В-третьих: мы более подготовлены к тяжелым испытаниям. К примеру, энергетическая система или защита неба. Это все выглядит совсем иначе. И мы смотримся совсем по-другому, и что мы можем с точки зрения войны смотрится совсем по-другому. И с точки зрения военных производств — совсем иначе.

Да, понятно, что психоэмоциональное состояние… После двух лет войны, в 21 веке два года — это даже не то, что было во Второй мировой.

Это много событий, много сомнений, много перемен. Всё быстро, слишком быстро. Но в этом «слишком быстро» одна стабильность — Украина.

Она точно знает, что делает, куда идет и с каким ресурсом нужно туда дойти. И что нужно сделать с точки зрения этого легендарного технологического рывка с военной точки зрения.

Это первое. Это все, что касается войны и того, кто мы в этой войне.

Есть вторая составляющая, дополняющая первую. Европейская комиссия, а затем Европейский Союз приняли соответствующее решение, которое исторически выглядит так: вы — не Россия, вы — не Советский Союз, вы не вернетесь в прошлое. Поделиться

Чтобы там Россия не говорила, вы — суверенная страна. Со своими свободами, ценностями и правами. Это достаточно четкие сигналы, которые в этом году зафиксированы юридически. Это очень важно.

Фото: facebook.com

Третья составляющая: несмотря на все попытки доказать, что Украина останется наедине с Российской Федерацией, мы сегодня имеем существенное увеличение поддержки прямой военной, финансовой или гуманитарной со стороны национальных правительств других стран.

И 23-й для меня — это в какой-то мере год возвращения. Потому что я понимаю, что можно устроиться где-нибудь еще. Особенно когда такие времена, в которых живет Украина. Но люди понимают, что здесь дом. И они возвращаются. Это ответ на вопрос, ради чего все происходит. Поделиться

И отрицательное: отрицательные две вещи. Первое – это Россия. Она всегда отрицательная.

Главные негативные события 2023 года для Украины

Какой самый главный негатив?

Это, конечно, Россия. И только Россия всегда будет и исторически, и фактически, и ситуативно. Почему?

Потому что это страна, которая не должна существовать в таком виде. Это нонсенс. Это то, что мешает жить и самой России, и нам, безусловно, и всем остальным.

И вторая составляющая — это коррупция. Для меня это нормально, что в послесоветской стране есть определенная архитектура экономики, где был высокий процент теневой составляющей. Но то, что мы об этом говорим, то, что есть соответствующие решения, есть реформа системы правосудия, есть конкретные подозрения… это свидетельствует о том, что Украина искренне вносит изменения в свою антикоррупционную архитектуру.

И она движется туда, куда должна прийти страна, желающая быть на европейском рынке или на глобальном рынке конкурентной, прозрачной и эффективной. И коррупция — это негатив.

Но, в отличие от многих, мы говорим об этом. Мы вносим изменения в соответствующие законодательства, расширяем полномочия антикоррупционных органов, как НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд или НАПК. Все же постепенно увеличивается процент прозрачности, в частности, в декларациях госслужащих. Поэтому это негатив, указывающий на то, что мы умеем со своим негативом работать. Поделиться

Последний негатив, самый тяжелый — это неизвестность. Вы ведь не знаете, сколько война будет длиться, и я не знаю.

Если накануне наступательных операций мы соответственно считали, что более или менее понимаем термины с точки зрения тех объемов оружия, которое нам поставляют, и с точки зрения того, что мы готовы делать, и с точки зрения опыта Харьковской или Херсонской операций, то сегодня с учетом того, что Россия делает ставку на все или ничего, и с учетом того, что мир все еще не до конца, не на 100%, готов правильно ответить на вопрос, в каком будущем вы хотите жить, мы не можем понять сроки финала этой войны.

Фото: t.me/annamaliar

Но эти термины можно четко зафиксировать математически: либо ускорить, либо замедлить. Что значит "ускорить"? Это наше ясное понимание ресурса Российской Федерации, это быстрые логистические решения, и это ограничение России. Ограничения, которые не фиктивны.

Потому что если вы с одной стороны даете санкции, а с другой стороны ваши же компании работают в Российской Федерации на потребительском рынке и платят там налоги, а 40% бюджета 2024 года пойдет исключительно на войну, на рекрутинг, на милитаризацию — это выглядит странно. Одна рука дает санкции, а другая дает возможности эти санкции либо обходить, либо иметь деньги для того, чтобы финансировать войну. Это немного странно. Поделиться

Надо избавиться, скажем так, от легкой шизофрении в том, что такое Российская Федерация.

А как от нее избавиться?

Наша задача — постоянно объяснять основные вещи. Какие? Если вы хотите иметь стабильное будущее — это инвестиции в Украину.

Если вы хотите, чтобы это не затягивалось, потому что чем дольше идет война, тем больше конфликтов появляется, которые эта война порождает. И это не только Ближний Восток. Это и Латинская Америка сегодня, и Африка в полном объеме, и Тихоокеанский регион и так далее.

Подлинные цели Путина относительно «СВО»

Президент говорил, что ни одной победы в 2023 году у России не было, но действия и цели “СВО” не изменились. Что тогда сделала Россия в 23-м?

Россия убивала, разрушала, насиловала и визжала. Все, что характерно для Российской Федерации. Она ничего другого не умеет. Даже если мы возьмем Россию в целом или отдельно Путина, это две сущности, любящие войну ради войны.

Для России война — это метод контроля за внутренним пространством и метод реализации собственной ненависти ко всем, это принцип существования Российской Федерации.

Они не могут конкурировать комфортом, качеством, технологиями. Они могут конкурировать только в насилии. То есть "бойтесь нас" — это ключевой тезис.

Они могут быть очень бедными, неразвитыми, но они все равно хотят испытывать такое себе “величие” Российской Федерации. И это позволяет им более или менее контролировать свое внутреннее пространство.

Что касается Путина, то для него не важны цели. У него одна цель. Война ради войны. У него цель — уничтожать украинцев. А потом это снимать на хронику, снова смотреть, как убивают, насилуют, смотреть на множество убитых россиян, в частности, на разрушенные города и так далее. Это у него такое извращение. Поделиться

Я всегда ловлю себя на мысли, что люди, которые говорят: "А давайте с ними сядем, поговорим" — они вообще не понимают, кто это. Путин с 1999 года, так или иначе, возглавляет Российскую Федерацию в любых качествах, хотя это одно качество — авторитарный лидер или диктатор. Но они за это время так и не сделали его профайл.

Они не понимают психотип этого человека. Для него не существует ничего, кроме насилия. Это суть того, что он хочет видеть. И для него война должна быть нескончаемой, в разных проявлениях. Есть горячая фаза, есть холодная фаза, есть информационная, пропагандистская, гибридная, как они называются.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Поэтому, если кто хочет поговорить о “можем разменять что-то на мир”, у меня всегда вопрос: а Россия вам точно предлагает какой-то мир?

От России есть другое предложение: цели “СВО” будем достигать. А что в этих целях: уничтожение украинской государственности, лишение суверенитета, субъектности, демилитаризация. Это предлагает Путин. Поделиться

А кто вам сказал, что убийца, попробовавший человеческую кровь, после этого станет законопослушным. Какой IQ у этих людей, которые так думают? Они точно понимают, кто это? Я не только о нас. Я не только о тех, кто сидит на двух стульях. Я не только о тех, кто говорит об усталости, обо всем остальном.

“Мирные переговоры” Путина с Украиной

Вы сказали, что для Путина это война ради войны. Мы видели, как он неоднократно намекал на переговоры с Украиной, но, конечно, на своих условиях. Зачем они ему?

Три технологических момента. Первое — это вовлечь нас в переговорный процесс, получить временное прекращение огня для того, чтобы доработать работу над ошибками в своей армии и своем ВПК. Достроить ВПК, увеличить производство снарядов, привезти еще дополнительное количество снарядов из Северной Кореи, внести коррективы в тактику и стратегию, докопать эшелоны обороны на оккупированных территориях, дозакрепиться там, дозалить все это бетоном, заменить то, что еще не заминировано, провести учения, а после этого выдвинуть вам опять-таки ультиматум.

Вторая разработка. Он говорит: “Пожалуйста, капитулируйте. У нас требования простые. Откажитесь от своей субъектности, как я говорю, откажитесь от своих территорий. Признайте, что теперь это наши территории, нет разницы, что ваши люди сидят в наших подвалах”.

Кроме того, если вы это признаете, он еще добавит: “А смотрите, у меня в Конституции записано, что город Запорожье тоже мой. И город Херсон тоже мой. Но мы еще считаем, что для безопасности город Харьков должен быть нашим. Ну, и Одесса. Потому что акватория Черного моря это наша внутренняя практически акватория. Мы с Турцией договоримся однажды, а с вами — давайте мы заберем Одессу”. Это переговоры, это технология. Поделиться

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

И третья составляющая технология — это вовлечь всех в процесс, в котором ты будешь доминировать. А другие страны будут говорить: все, война закончилась, у них переговоры, остановим помощь Украине. Это очень важный элемент. А если начнется что-то, Россия скажет: “Украина снова воюет, а почему вы им помогаете? Они хотят воевать, а мы не хотим убивать людей” и т.д.

Это совершенно конкретно, потому что они поначалу придут на переговоры и будут ровно 5 минут слушать, что вы говорите. А после этого будут вести себя так, как всегда ведет Россия. А как она ведет себя всегда? Она агрессивно обманывает и хочет унизить вас, в том числе и включив камеру. Готовы к таким переговорам?

И потому единственный рецепт для всех, кто хочет жить в предполагаемом будущем, в том числе и для нас: Россия должна проиграть и пойти на внутреннюю трансформацию. Если этот вопрос не решен, то все это фикция.

Россия — как Советский Союз накануне краха

Был утвержден 12 пакет санкций. В то же время Путин увеличивает бюджет на войну. У них вроде бы все окей с экономикой: продолжают лететь на Украину ракеты, дроны. Почему санкции не работают? Почему мы их не ощущаем?

Там хорошая была фраза «вроде бы все в порядке с экономикой». Вот «вроде бы» — это правильно. Это так же, как Советский Союз накануне краха — вроде бы все хорошо.

Так же в России. Они сегодня аккумулируют бюджеты, перераспределяются таким образом, чтобы финансировать войну. И наверняка на промежуток времени у них будет достаточно ресурса.

Но «вроде бы» — это ключевое. Это не значит, что у России есть мощная экономика. Нет-нет-нет. Это не так. Работают ли санкции? Безусловно, работают. Не так, как нам хотелось бы, но работают. И наносят существенный вред. Поделиться

Вопрос в другом. Он заключается в том, что есть возможность обходить санкции частично. Через третьи страны или частные компании. И это проблема. Она могла бы быть решена, если бы Российская Федерация имела определенный юридический статус. Например, «Государство — спонсор терроризма». И соответственно вторичные санкции на те компании, которые разрешают обходить России санкции.

Потому что РФ сегодня обходит санкции за счет коррупционной премии. То есть, она демпингует по цене, если что-то продает, или наоборот выплачивает премию, если что-то покупает. Это вторая составляющая.

Третья составляющая: если у тебя на потребительском рынке работают европейские компании — это выглядит странно. Тысячи компаний. Потому что они и есть те, кто формирует бюджет войны.

То есть если вы хотите, чтобы закончилась война, несмотря даже на то, что вы получаете какую-то прибыль в Российской Федерации, вы должны оттуда уйти.

Россия — это даже не проблема сама по себе, это проблема более глобальная. С точки зрения того, что человек, если он не находится в эпицентре кризиса (в этом случае, как Украина в эпицентре войны), хочет получать от жизни комфорт. Есть возможность получить прибыль большую, и Россия сегодня платит вдвое больше обычного. Поделиться

А ты, например, совладелец небольшой компании, у тебя личная прибыль втрое увеличилась. И какая тебе разница, что где-то город Мариуполь, который ты не знал, уничтожен? Уничтожен ли Бахмут? Какая разница? У тебя прибыль увеличилась. Это ведь человеческая природа.

Вопрос в другом: об этом нужно говорить, фиксировать компании, сверхприбыли, собственников. И об этом, кстати, многие журналисты делают расследование. И это очень хорошо и оказывает большое влияние. Почему вообще возникают санкционные пакеты? Потому что есть давление и со стороны медиасообщества, и со стороны общества, и со стороны Украины.

Как лишить Россию рычагов влияния в мире

Украина проводит также много времени в переговорных процессах по более жестким санкционным пакетам. Нас, например, волнует нефть до сих пор, которая находится на международном рынке, танкерный флот Российской Федерации под другими флагами. Нас волнует Росатом, потому что этот институт позволяет России активно влиять даже на ряд европейских стран, потому что они продают сырье туда, они продают технологии, они строят атомные электростанции, обслуживают их.

Нам хотелось бы, чтобы все это было быстро. Российская Федерация была большой страной, интегрированной в глобальную сырьевую, не технологическую экономику, а сырьевую экономику. Россия интегрировала в свой состав политиков или общественных деятелей ряда стран. Они стали неотъемлемыми членами советов директоров российский сырьевых компаний. Поделиться

С другой стороны, эти компании достаточно активно через грантовую систему финансировали культурные, информационные, образовательные программы в европейских странах.

Россия продавала большое количество русского так называемого культурного продукта. "Русский мир" в любом виде: литература, кино, музыка и так далее... Они активно участвовали в финансировании разных мероприятий. "Оскар" и все остальное.

И информационное влияние. Большое, мощное. Россия сейчас “спутник россотрудничества”. И это нравилось многим людям, которые сегодня должны от этого всего отказаться.

Это все нужно ломать. И мы это ломаем, и мир ломает. И многие крутые люди в Европе, в Соединенных Штатах, которые отказываются, ломают, выходят на то, чтобы Россию лишить любых рычагов влияния: культурных, информационных.

Сколько дронов нужно ВСУ ежемесячно

Хочу с вами поговорить о договоренностях с нашими партнерами о военной помощи. Что нам нужно из оружия "здесь и сейчас"?

Партнеры совершенно точно помогают в том объеме, только не с той скоростью, как нам хотелось бы. И партнеры проводят такой же анализ вместе с нашими военными необходимых инструментов для этого этапа войны. И, безусловно, понимают, что этот этап, если коротко, это асимметричная война.

Мы не можем дать такое количество мобилизованной или старой техники, как Российская Федерация. И для того, чтобы компенсировать асимметричность, мы должны на фронте использовать технологические решения.

Они ключевые и понятны для наших партнеров и для нас, потому что и мы инвестируем в это очень много. Вы слышали, президент сказал об этом, это большое количество производств дронов. Огромное. Поделиться

Он говорит о миллионе в будущем году, но может быть больше, потому что ежемесячно нам это нужно. Это он говорит консервативно, с учетом того, что у него есть вся аналитика, что уже запущено, какие процессы, сколько уже производим дронов и так далее.

Фото: скриншот

Но мы понимаем, что нам нужно минимально использовать ежемесячно на линии фронта 30+ тысяч дронов, лучше 50, а оптимально 100 тысяч. Это не абстракция. Это конкретное количество, которое позволит компенсировать определенный дефицит артиллерии или артиллерийского выстрела тяжелого калибра. И одновременно это эффективное оружие, позволяющее уничтожать, уничтожать и уничтожать россиян где угодно, в любой точке по линии фронта.

Вторая составляющая — это система радиоэлектронного подавления, контроля, РЭБы различных модификаций, потому что это позволяет уравновесить тот инструмент, который есть у россиян.

Третья составляющая, безусловно, это дальнобойные ракеты. Мы не можем воевать в асимметричной войне, если у нас есть десять ракет, например. Нам нужно гораздо больше ракет дальностью 150, 200, 300 км. Почему? Потому что ты должен уничтожать российский ресурс вдали от линии фронта для того, чтобы существенно уменьшить количество непосредственных боеприкосновений стрелкового типа. Поделиться

Четвертая составляющая — это авиация. Вы не можете проводить эффективные наступательные операции, если есть тотальное доминирование врага в воздухе. А враг имеет и те же К-52 вертолеты, и большое количество тактической авиации. Она будет просто мешать вам даже поднять голову.

Пятая составляющая — любые средства для разминирования. Потому что Россия просто завалила все минами. Дроны, ракеты, антимины, снаряды. Всё это сегодня можно решить. И наши партнеры понимают это.

Наши партнеры готовы вместе с нами инвестировать, искать, закупать, снабжать и так далее. Главное, что партнеры из опыта этой войны проводят сегодня апгрейд своих тактик и стратегий.

Демобилизация и ротация: планы на 2024 год

Демобилизация и ротация. Что делать с теми, кто год, даже больше, находятся без ротации на позициях. Что уже предпринимают? Что будут делать в 2024 году, чтобы ротаций было больше?

Здесь абсолютно конкретно буду делать ссылку на президента Украины, который четко зафиксировал на Ставке, что он хочет получить конкретные предложения по программе мобилизации, демобилизации, ротации, отпускам и тому подобному.

Потому что вы правы: находиться два года на линии фронта, практически два года, 12, 16, 18, 20 месяцев — это невозможно. И для того чтобы иметь определенную боевую способность, ротация нужна. Но нужно четкое понимание, сколько людей мы можем демобилизовать, сколько людей мы можем мобилизовать, какие будут принципы мобилизации. Поделиться

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Это сегодня, кстати, прописывается в рамках соответствующего законопроекта, будет все урегулировано, кто, как, когда, какие будут возможности в рамках мобилизации и по функциональной подготовке, и по профессиональной подготовке.

Имеется в виду, если ты, соответственно, будешь подписывать контракт и будешь выбирать себе то направление, где ты хочешь служить, какие функции ты хочешь выполнять, и по психологической подготовке, и по программам тренинга, и так далее. Это все будет урегулировано законодательно. Поделиться

И президент получит эти вопросы на Ставке от военных, потому что они должны этими вопросами информационно занимать, на мой взгляд, потому что нужно с обществом конкретно говорить: война долгая, война большая, объемная, враг никуда не уйдет.

Даже если все скажут: нет, давайте мы с ними договоримся, разменяем территории на мир, безусловно, никто не будет с вами об этом говорить. Подразумевается, что враг пришел уничтожить или проиграть. Здесь две опции — выберите одну. Здесь нет опции "давайте мы ему что-то отдадим и будем тихонько сидеть дальше".

Ваши прогнозы, когда мы сможем увидеть этот законопроект? В каком виде?

Они сейчас обсуждаются. Это не вопрос прогнозирования. Уже сейчас идет интенсивная работа на Ставке, когда военные дают предложения, а затем отвечают на дополнительные вопросы или дорабатывают дополнительные вопросы.

Это и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, и Минобороны, и Министерство цифровизации. И скоординировано с ними работают депутаты соответствующего профильного комитета по обороне и национальной безопасности, уже наработавшие определенные законотворческие нормы.

Они будут доработаны в кратчайшие сроки и дальше все это будет голосоваться. А после этого уже будет логистически отработано военными с точки зрения и коммуникации, и организации процесса.

Результаты контрнаступления и настроения украинцев

Хочу с вами поговорить про “Майдан-3”. Самая масштабная, самая дорогая информационная кампания, которую разработала Россия. Чувствуем ли мы ее еще? Или в этом у нас уже точка?

Точки не будет. Россия будет инвестировать много денег для того, чтобы дискредитировать кого-либо, либо внести расколы, либо спровоцировать панические настроения. Это стандартно, это война.

Во время войны, особенно сегодня, в 21-м веке, когда достаточно много информационных инструментов, которые можно использовать. Одни социальные сети чего стоят, враг их будет использовать.

Это нормально для войны, что будет постоянное такое давление. И нормально для войны, что вы будете постоянно этому противодействовать. Украина может этому противодействовать. Мы же работаем с точки зрения того, чтобы эффективно отвечать на наиболее болезненные вопросы. Поделиться

Но это не прекратится никогда: Россия будет тратить много средств на глобальных медийных рынках. Будет много тратить на попытку влиять на наше общество. И давайте слово “Майдан” выделим отдельно, потому что это не российское слово, и они не имеют права его использовать. Назовем это "Красная площадь-3", "Красная площадь-4" и так далее.

Насколько сейчас украинское общество устойчиво ко всем этим вбросам России?

Парадоксально: одновременно и стойкое, и одновременно готовое слушать какие-то странные продвижения странных вещей. Но стойкое. В этом и феномен украинского общества. Тебе кажется, что уже все, немножко дожать, и оно уже будет в депрессии, откажется от сопротивления.

А потом кто-то выходит и говорит: ладно, это же мы! И все начинается заново для России. Они же не раз в это попадали. Они думали, что уже дожали, и мы уже все готовы здесь друг с другом воевать. А после этого, нет-нет-нет — оно там. И все сплачиваются. И побежали немного уменьшать популяцию под названием Российская Федерация. Все. Так и будет, общество украинское точно выстоит. Поделиться

Сегодня психоэмоциональная фаза войны ясна: ожидали все немного других результатов от наступления. Все верили, что это может закончиться. Уж что-то будет освобождено, уже будут какие-то другие необратимые процессы в Российской Федерации. И люди жили с этой надеждой. Это нормально. А сегодня нужно себя перестроить. Сказать: ладно, не сегодня, но завтра.

И потому этот маленький промежуток времени под названием "депрессия" — он объективен, но в то же время будет одно событие, другое событие для положительного плана. Будут какие-то события по линии фронта, будут еще какие-нибудь события. И украинское общество тихонько сплотилось. И снова пошло туда, куда нужно, туда, где его очень и очень боятся россияне.

Главный месседж Украины 2024

Как Вы думаете, в 2024 году, какой будет основной украинский месседж для всего мира?

Он неизменен. Он очень прост. Поверните голову и посмотрите на своих детей. Что вы можете сделать, чтобы эти дети были счастливы? Чтобы они жили, имели возможность жить. А готовы ли вы отойти в сторону, когда кто-нибудь придет и попытается их изнасиловать или убить? А если не готовы, тогда почему вы нам предлагаете это сделать?

Если вы нам это не предлагаете, то почему вы тогда ведете разговоры, нужно ли защищаться? Нужно ли страдать от россиян дальше? А если вы готовы ответить "не надо", тогда закончим эту войну справедливым финалом. Потому что справедливый финал возможен только в одном случае — когда агрессор, убийца, преступник наказан. А это возможно, когда он проиграет. Поделиться

Здесь есть вторая составляющая. Прогнозируемость того, где вы будете завтра. А прогнозируемость завтра решается в Украине. Хотите жить в непрогнозируемом мире? Нет вопросов. Тогда не инвестируйте в Украину. Но тогда, опять же, спросите у своих близких и родных, точно ли они хотят жить в мире, где будут доминировать убийцы и насильники?

И если вы услышите ответ “нет, мы хотим жить в мире, где есть правила”, тогда вернитесь в Украину и скажите: Что Вам нужно? Чтобы убийца был на скамье подсудимых или физически где-то был? И все ответы очень просты. Никогда не отвлекайтесь от того, что нужно сделать сегодня, потому что завтра может не наступить. Всё просто.

И, в принципе, если все здесь будут продолжать делать то же, что они делали все эти два года, то мы дойдем до финала. Всегда тяжело, когда ты уже перешел экватор, потратил много усилий. Но тебе кажется, что впереди огромная пропасть, которую нельзя преодолеть, нельзя перейти.