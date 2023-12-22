Чего достигла Украина в 2023 году, когда закончится война, что планирует Запад и есть ли у России шансы на будущее журналистка online.ua Виктория Белик спросила у советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. Он поделился с нашей командой итогами 2023 и вызовами, которые ставит перед собой команда президента на следующий 2024 год.
В кабинете на стенах портрет президента, военных и символическая картина с изображением марки "Русский военный корабль, иди…!". У нас мало времени на подготовку, поэтому спешим. Подоляк "влетает" в кабинет, энергетика пространства меняется. Он сосредоточен и спокоен, за считанные секунды настраивается на разговор, и мы начинаем интервью.
Итоги 2023 от Михаила Подоляка
Мы с вами пишем интервью в конце декабря, в конце года обычно делают итоги. 2023 год для Украины — какой он был?
Во-первых, мы там, где мы есть. И с точки зрения войны, как таковой, и с точки зрения поддержки наших партнеров, и с точки зрения осознания, кто мы.
Это очень важно, потому что было много сомнений в начале войны, сможем ли мы все это выдержать.
Но сегодня это не итоги 2023, а итоги этого исторического периода, в котором мы находимся. Мы меняемся, достаточно эффективно выглядим. Я вообще оптимистично на все смотрю. И мы смотримся совсем иначе, чем год назад.
Более того, потеряли дополнительную репутационную составляющую, потому что акваторию Черного моря они также уже не контролируют. И постепенно, я думаю, еще будут перемены по линии фронта.
Во-вторых: мы сегодня точно понимаем, что это за война... И наши партнеры тоже понимают. Нам удалось это изменить. Риторику партнеров, понимание природы войны, природы российского режима как такового. Это гарантирует нам неизменную поддержку, несмотря на пессимизм.
В-третьих: мы более подготовлены к тяжелым испытаниям. К примеру, энергетическая система или защита неба. Это все выглядит совсем иначе. И мы смотримся совсем по-другому, и что мы можем с точки зрения войны смотрится совсем по-другому. И с точки зрения военных производств — совсем иначе.
Да, понятно, что психоэмоциональное состояние… После двух лет войны, в 21 веке два года — это даже не то, что было во Второй мировой.
Это много событий, много сомнений, много перемен. Всё быстро, слишком быстро. Но в этом «слишком быстро» одна стабильность — Украина.
Она точно знает, что делает, куда идет и с каким ресурсом нужно туда дойти. И что нужно сделать с точки зрения этого легендарного технологического рывка с военной точки зрения.
Это первое. Это все, что касается войны и того, кто мы в этой войне.
Чтобы там Россия не говорила, вы — суверенная страна. Со своими свободами, ценностями и правами. Это достаточно четкие сигналы, которые в этом году зафиксированы юридически. Это очень важно.
Третья составляющая: несмотря на все попытки доказать, что Украина останется наедине с Российской Федерацией, мы сегодня имеем существенное увеличение поддержки прямой военной, финансовой или гуманитарной со стороны национальных правительств других стран.
И отрицательное: отрицательные две вещи. Первое – это Россия. Она всегда отрицательная.
Главные негативные события 2023 года для Украины
Какой самый главный негатив?
Это, конечно, Россия. И только Россия всегда будет и исторически, и фактически, и ситуативно. Почему?
Потому что это страна, которая не должна существовать в таком виде. Это нонсенс. Это то, что мешает жить и самой России, и нам, безусловно, и всем остальным.
И вторая составляющая — это коррупция. Для меня это нормально, что в послесоветской стране есть определенная архитектура экономики, где был высокий процент теневой составляющей. Но то, что мы об этом говорим, то, что есть соответствующие решения, есть реформа системы правосудия, есть конкретные подозрения… это свидетельствует о том, что Украина искренне вносит изменения в свою антикоррупционную архитектуру.
И она движется туда, куда должна прийти страна, желающая быть на европейском рынке или на глобальном рынке конкурентной, прозрачной и эффективной. И коррупция — это негатив.
Последний негатив, самый тяжелый — это неизвестность. Вы ведь не знаете, сколько война будет длиться, и я не знаю.
Если накануне наступательных операций мы соответственно считали, что более или менее понимаем термины с точки зрения тех объемов оружия, которое нам поставляют, и с точки зрения того, что мы готовы делать, и с точки зрения опыта Харьковской или Херсонской операций, то сегодня с учетом того, что Россия делает ставку на все или ничего, и с учетом того, что мир все еще не до конца, не на 100%, готов правильно ответить на вопрос, в каком будущем вы хотите жить, мы не можем понять сроки финала этой войны.
Но эти термины можно четко зафиксировать математически: либо ускорить, либо замедлить. Что значит "ускорить"? Это наше ясное понимание ресурса Российской Федерации, это быстрые логистические решения, и это ограничение России. Ограничения, которые не фиктивны.
Надо избавиться, скажем так, от легкой шизофрении в том, что такое Российская Федерация.
А как от нее избавиться?
Наша задача — постоянно объяснять основные вещи. Какие? Если вы хотите иметь стабильное будущее — это инвестиции в Украину.
Если вы хотите, чтобы это не затягивалось, потому что чем дольше идет война, тем больше конфликтов появляется, которые эта война порождает. И это не только Ближний Восток. Это и Латинская Америка сегодня, и Африка в полном объеме, и Тихоокеанский регион и так далее.
Подлинные цели Путина относительно «СВО»
Президент говорил, что ни одной победы в 2023 году у России не было, но действия и цели “СВО” не изменились. Что тогда сделала Россия в 23-м?
Россия убивала, разрушала, насиловала и визжала. Все, что характерно для Российской Федерации. Она ничего другого не умеет. Даже если мы возьмем Россию в целом или отдельно Путина, это две сущности, любящие войну ради войны.
Для России война — это метод контроля за внутренним пространством и метод реализации собственной ненависти ко всем, это принцип существования Российской Федерации.
Они не могут конкурировать комфортом, качеством, технологиями. Они могут конкурировать только в насилии. То есть "бойтесь нас" — это ключевой тезис.
Они могут быть очень бедными, неразвитыми, но они все равно хотят испытывать такое себе “величие” Российской Федерации. И это позволяет им более или менее контролировать свое внутреннее пространство.
Я всегда ловлю себя на мысли, что люди, которые говорят: "А давайте с ними сядем, поговорим" — они вообще не понимают, кто это. Путин с 1999 года, так или иначе, возглавляет Российскую Федерацию в любых качествах, хотя это одно качество — авторитарный лидер или диктатор. Но они за это время так и не сделали его профайл.
Они не понимают психотип этого человека. Для него не существует ничего, кроме насилия. Это суть того, что он хочет видеть. И для него война должна быть нескончаемой, в разных проявлениях. Есть горячая фаза, есть холодная фаза, есть информационная, пропагандистская, гибридная, как они называются.
Поэтому, если кто хочет поговорить о “можем разменять что-то на мир”, у меня всегда вопрос: а Россия вам точно предлагает какой-то мир?
А кто вам сказал, что убийца, попробовавший человеческую кровь, после этого станет законопослушным. Какой IQ у этих людей, которые так думают? Они точно понимают, кто это? Я не только о нас. Я не только о тех, кто сидит на двух стульях. Я не только о тех, кто говорит об усталости, обо всем остальном.
“Мирные переговоры” Путина с Украиной
Вы сказали, что для Путина это война ради войны. Мы видели, как он неоднократно намекал на переговоры с Украиной, но, конечно, на своих условиях. Зачем они ему?
Три технологических момента. Первое — это вовлечь нас в переговорный процесс, получить временное прекращение огня для того, чтобы доработать работу над ошибками в своей армии и своем ВПК. Достроить ВПК, увеличить производство снарядов, привезти еще дополнительное количество снарядов из Северной Кореи, внести коррективы в тактику и стратегию, докопать эшелоны обороны на оккупированных территориях, дозакрепиться там, дозалить все это бетоном, заменить то, что еще не заминировано, провести учения, а после этого выдвинуть вам опять-таки ультиматум.
Вторая разработка. Он говорит: “Пожалуйста, капитулируйте. У нас требования простые. Откажитесь от своей субъектности, как я говорю, откажитесь от своих территорий. Признайте, что теперь это наши территории, нет разницы, что ваши люди сидят в наших подвалах”.
И третья составляющая технология — это вовлечь всех в процесс, в котором ты будешь доминировать. А другие страны будут говорить: все, война закончилась, у них переговоры, остановим помощь Украине. Это очень важный элемент. А если начнется что-то, Россия скажет: “Украина снова воюет, а почему вы им помогаете? Они хотят воевать, а мы не хотим убивать людей” и т.д.
Это совершенно конкретно, потому что они поначалу придут на переговоры и будут ровно 5 минут слушать, что вы говорите. А после этого будут вести себя так, как всегда ведет Россия. А как она ведет себя всегда? Она агрессивно обманывает и хочет унизить вас, в том числе и включив камеру. Готовы к таким переговорам?
И потому единственный рецепт для всех, кто хочет жить в предполагаемом будущем, в том числе и для нас: Россия должна проиграть и пойти на внутреннюю трансформацию. Если этот вопрос не решен, то все это фикция.
Россия — как Советский Союз накануне краха
Был утвержден 12 пакет санкций. В то же время Путин увеличивает бюджет на войну. У них вроде бы все окей с экономикой: продолжают лететь на Украину ракеты, дроны. Почему санкции не работают? Почему мы их не ощущаем?
Там хорошая была фраза «вроде бы все в порядке с экономикой». Вот «вроде бы» — это правильно. Это так же, как Советский Союз накануне краха — вроде бы все хорошо.
Так же в России. Они сегодня аккумулируют бюджеты, перераспределяются таким образом, чтобы финансировать войну. И наверняка на промежуток времени у них будет достаточно ресурса.
Вопрос в другом. Он заключается в том, что есть возможность обходить санкции частично. Через третьи страны или частные компании. И это проблема. Она могла бы быть решена, если бы Российская Федерация имела определенный юридический статус. Например, «Государство — спонсор терроризма». И соответственно вторичные санкции на те компании, которые разрешают обходить России санкции.
Потому что РФ сегодня обходит санкции за счет коррупционной премии. То есть, она демпингует по цене, если что-то продает, или наоборот выплачивает премию, если что-то покупает. Это вторая составляющая.
Третья составляющая: если у тебя на потребительском рынке работают европейские компании — это выглядит странно. Тысячи компаний. Потому что они и есть те, кто формирует бюджет войны.
То есть если вы хотите, чтобы закончилась война, несмотря даже на то, что вы получаете какую-то прибыль в Российской Федерации, вы должны оттуда уйти.
А ты, например, совладелец небольшой компании, у тебя личная прибыль втрое увеличилась. И какая тебе разница, что где-то город Мариуполь, который ты не знал, уничтожен? Уничтожен ли Бахмут? Какая разница? У тебя прибыль увеличилась. Это ведь человеческая природа.
Вопрос в другом: об этом нужно говорить, фиксировать компании, сверхприбыли, собственников. И об этом, кстати, многие журналисты делают расследование. И это очень хорошо и оказывает большое влияние. Почему вообще возникают санкционные пакеты? Потому что есть давление и со стороны медиасообщества, и со стороны общества, и со стороны Украины.
Как лишить Россию рычагов влияния в мире
Украина проводит также много времени в переговорных процессах по более жестким санкционным пакетам. Нас, например, волнует нефть до сих пор, которая находится на международном рынке, танкерный флот Российской Федерации под другими флагами. Нас волнует Росатом, потому что этот институт позволяет России активно влиять даже на ряд европейских стран, потому что они продают сырье туда, они продают технологии, они строят атомные электростанции, обслуживают их.
С другой стороны, эти компании достаточно активно через грантовую систему финансировали культурные, информационные, образовательные программы в европейских странах.
Россия продавала большое количество русского так называемого культурного продукта. "Русский мир" в любом виде: литература, кино, музыка и так далее... Они активно участвовали в финансировании разных мероприятий. "Оскар" и все остальное.
И информационное влияние. Большое, мощное. Россия сейчас “спутник россотрудничества”. И это нравилось многим людям, которые сегодня должны от этого всего отказаться.
Это все нужно ломать. И мы это ломаем, и мир ломает. И многие крутые люди в Европе, в Соединенных Штатах, которые отказываются, ломают, выходят на то, чтобы Россию лишить любых рычагов влияния: культурных, информационных.
Сколько дронов нужно ВСУ ежемесячно
Хочу с вами поговорить о договоренностях с нашими партнерами о военной помощи. Что нам нужно из оружия "здесь и сейчас"?
Партнеры совершенно точно помогают в том объеме, только не с той скоростью, как нам хотелось бы. И партнеры проводят такой же анализ вместе с нашими военными необходимых инструментов для этого этапа войны. И, безусловно, понимают, что этот этап, если коротко, это асимметричная война.
Мы не можем дать такое количество мобилизованной или старой техники, как Российская Федерация. И для того, чтобы компенсировать асимметричность, мы должны на фронте использовать технологические решения.
Он говорит о миллионе в будущем году, но может быть больше, потому что ежемесячно нам это нужно. Это он говорит консервативно, с учетом того, что у него есть вся аналитика, что уже запущено, какие процессы, сколько уже производим дронов и так далее.
Но мы понимаем, что нам нужно минимально использовать ежемесячно на линии фронта 30+ тысяч дронов, лучше 50, а оптимально 100 тысяч. Это не абстракция. Это конкретное количество, которое позволит компенсировать определенный дефицит артиллерии или артиллерийского выстрела тяжелого калибра. И одновременно это эффективное оружие, позволяющее уничтожать, уничтожать и уничтожать россиян где угодно, в любой точке по линии фронта.
Вторая составляющая — это система радиоэлектронного подавления, контроля, РЭБы различных модификаций, потому что это позволяет уравновесить тот инструмент, который есть у россиян.
Четвертая составляющая — это авиация. Вы не можете проводить эффективные наступательные операции, если есть тотальное доминирование врага в воздухе. А враг имеет и те же К-52 вертолеты, и большое количество тактической авиации. Она будет просто мешать вам даже поднять голову.
Пятая составляющая — любые средства для разминирования. Потому что Россия просто завалила все минами. Дроны, ракеты, антимины, снаряды. Всё это сегодня можно решить. И наши партнеры понимают это.
Наши партнеры готовы вместе с нами инвестировать, искать, закупать, снабжать и так далее. Главное, что партнеры из опыта этой войны проводят сегодня апгрейд своих тактик и стратегий.
Демобилизация и ротация: планы на 2024 год
Демобилизация и ротация. Что делать с теми, кто год, даже больше, находятся без ротации на позициях. Что уже предпринимают? Что будут делать в 2024 году, чтобы ротаций было больше?
Здесь абсолютно конкретно буду делать ссылку на президента Украины, который четко зафиксировал на Ставке, что он хочет получить конкретные предложения по программе мобилизации, демобилизации, ротации, отпускам и тому подобному.
Это сегодня, кстати, прописывается в рамках соответствующего законопроекта, будет все урегулировано, кто, как, когда, какие будут возможности в рамках мобилизации и по функциональной подготовке, и по профессиональной подготовке.
И президент получит эти вопросы на Ставке от военных, потому что они должны этими вопросами информационно занимать, на мой взгляд, потому что нужно с обществом конкретно говорить: война долгая, война большая, объемная, враг никуда не уйдет.
Даже если все скажут: нет, давайте мы с ними договоримся, разменяем территории на мир, безусловно, никто не будет с вами об этом говорить. Подразумевается, что враг пришел уничтожить или проиграть. Здесь две опции — выберите одну. Здесь нет опции "давайте мы ему что-то отдадим и будем тихонько сидеть дальше".
Ваши прогнозы, когда мы сможем увидеть этот законопроект? В каком виде?
Они сейчас обсуждаются. Это не вопрос прогнозирования. Уже сейчас идет интенсивная работа на Ставке, когда военные дают предложения, а затем отвечают на дополнительные вопросы или дорабатывают дополнительные вопросы.
Это и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, и Минобороны, и Министерство цифровизации. И скоординировано с ними работают депутаты соответствующего профильного комитета по обороне и национальной безопасности, уже наработавшие определенные законотворческие нормы.
Они будут доработаны в кратчайшие сроки и дальше все это будет голосоваться. А после этого уже будет логистически отработано военными с точки зрения и коммуникации, и организации процесса.
Результаты контрнаступления и настроения украинцев
Хочу с вами поговорить про “Майдан-3”. Самая масштабная, самая дорогая информационная кампания, которую разработала Россия. Чувствуем ли мы ее еще? Или в этом у нас уже точка?
Точки не будет. Россия будет инвестировать много денег для того, чтобы дискредитировать кого-либо, либо внести расколы, либо спровоцировать панические настроения. Это стандартно, это война.
Во время войны, особенно сегодня, в 21-м веке, когда достаточно много информационных инструментов, которые можно использовать. Одни социальные сети чего стоят, враг их будет использовать.
Но это не прекратится никогда: Россия будет тратить много средств на глобальных медийных рынках. Будет много тратить на попытку влиять на наше общество. И давайте слово “Майдан” выделим отдельно, потому что это не российское слово, и они не имеют права его использовать. Назовем это "Красная площадь-3", "Красная площадь-4" и так далее.
Насколько сейчас украинское общество устойчиво ко всем этим вбросам России?
Парадоксально: одновременно и стойкое, и одновременно готовое слушать какие-то странные продвижения странных вещей. Но стойкое. В этом и феномен украинского общества. Тебе кажется, что уже все, немножко дожать, и оно уже будет в депрессии, откажется от сопротивления.
Сегодня психоэмоциональная фаза войны ясна: ожидали все немного других результатов от наступления. Все верили, что это может закончиться. Уж что-то будет освобождено, уже будут какие-то другие необратимые процессы в Российской Федерации. И люди жили с этой надеждой. Это нормально. А сегодня нужно себя перестроить. Сказать: ладно, не сегодня, но завтра.
И потому этот маленький промежуток времени под названием "депрессия" — он объективен, но в то же время будет одно событие, другое событие для положительного плана. Будут какие-то события по линии фронта, будут еще какие-нибудь события. И украинское общество тихонько сплотилось. И снова пошло туда, куда нужно, туда, где его очень и очень боятся россияне.
Главный месседж Украины 2024
Как Вы думаете, в 2024 году, какой будет основной украинский месседж для всего мира?
Он неизменен. Он очень прост. Поверните голову и посмотрите на своих детей. Что вы можете сделать, чтобы эти дети были счастливы? Чтобы они жили, имели возможность жить. А готовы ли вы отойти в сторону, когда кто-нибудь придет и попытается их изнасиловать или убить? А если не готовы, тогда почему вы нам предлагаете это сделать?
Здесь есть вторая составляющая. Прогнозируемость того, где вы будете завтра. А прогнозируемость завтра решается в Украине. Хотите жить в непрогнозируемом мире? Нет вопросов. Тогда не инвестируйте в Украину. Но тогда, опять же, спросите у своих близких и родных, точно ли они хотят жить в мире, где будут доминировать убийцы и насильники?
И если вы услышите ответ “нет, мы хотим жить в мире, где есть правила”, тогда вернитесь в Украину и скажите: Что Вам нужно? Чтобы убийца был на скамье подсудимых или физически где-то был? И все ответы очень просты. Никогда не отвлекайтесь от того, что нужно сделать сегодня, потому что завтра может не наступить. Всё просто.
И, в принципе, если все здесь будут продолжать делать то же, что они делали все эти два года, то мы дойдем до финала. Всегда тяжело, когда ты уже перешел экватор, потратил много усилий. Но тебе кажется, что впереди огромная пропасть, которую нельзя преодолеть, нельзя перейти.