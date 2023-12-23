Подоляк назвав три головні підсумки 2023 року для України — відео

Радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю online.ua назвав три головні підсумки 2023 року для України - серед них збільшення військової допомоги, рішення Євросоюзу розпочати переговори про вступ України та відсутність великих просувань російських окупантів.

РФ не захопила жодного населеного пункту в 2023

Першим підсумком, за словами Подоляка, є те, що Україна знаходиться там, де є - і з точки зору війни, і з точки зору підтримки партнерів, і з точки зору усвідомлення, хто ми.

Росіяни нікуди не просунулися. Попри всі пропагандистські заяви Російської Федерації, вони також там, де вони знаходяться. Жодного населеного пункту вони не захопили. Ба більше, втратили додаткову репутаційну складову, тому що акваторію Чорного моря вони також вже не контролюють. І поступово, я думаю, ще будуть зміни по лінії фронту. Поширити

По-друге, Україна та партнери сьогодні точно розуміють, що це за війна. Українській стороні вдалося змінити риторику партнерів, розуміння природи війни, російського режиму як такого. Це, за словами Подоляка, гарантує Україні незмінну підтримку, попри певний песимізм.

По-третє, Україна більш підготовлена до тяжких випробувань. Цьому слугують прикладами енергетична система, захист неба, чи військові виробництва.

Нові рішення ЄС та допомога партнерів

Радник керівника ОПУ каже, що за два роки події розвивалися дуже швидко, але є одна стабільність — Україна.

Вона точно знає, що робить, куди йде і з яким ресурсом треба туди дійти. І що треба зробити з точки зору цього легендарного технологічного ривка з військової точки зору. Поширити

Другий підсумок - Європейська комісія та Європейський Союз ухвалили відповідне рішення, яке “історично виглядає так: ви не Росія, ви — не Радянський Союз, ви не повернетесь в минуле”.

Третій підсумок - попри всі спроби довести, що Україна залишиться наодинці з Російською Федерацією, наша країна має суттєве збільшення прямої військової, фінансової чи гуманітарної підтримки з боку урядів інших країн.