Нідерланди підготують для України 18 винищувачів F-16

Україна отримає винищувачі від Нідерландів

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, повідомив премʼєр країни Марк Рютте. Він зазначив, що окрім дозволу на експорт, для передачі необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський подякував Рютте за рішення.

I spoke with @MinPres Mark Rutte to thank the Dutch government for its decision to start preparing the initial 18 F-16 jets for their delivery to Ukraine.



I also thanked the Netherlands for actively supporting the opening of Ukraine’s EU accession talks and emphasized the… pic.twitter.com/bYCMpZLA3p — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2023

Зеленський також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро.

Обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони. Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7, — додав Зеленський. Поширити

Співрозмовники також обговорили наступну зустріч на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та зусилля з подальшої консолідації підтримки країн світу навколо українського бачення справедливого миру.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

Як пояснював речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передані Україні літаки F-16 необхідно буде дещо модернізувати, щоб вони відповідали можливостям російської авіації.

Газета The Wall Street Journal писала, що українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.