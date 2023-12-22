Нідерланди підготують для України 18 винищувачів F-16

Уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
Україна отримає винищувачі від Нідерландів
Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, повідомив премʼєр країни Марк Рютте. Він зазначив, що окрім дозволу на експорт, для передачі необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури.
Президент України Володимир Зеленський подякував Рютте за рішення.
Зеленський також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро.
Співрозмовники також обговорили наступну зустріч на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та зусилля з подальшої консолідації підтримки країн світу навколо українського бачення справедливого миру.
F-16 для України
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.
Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.
Як пояснював речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передані Україні літаки F-16 необхідно буде дещо модернізувати, щоб вони відповідали можливостям російської авіації.
Газета The Wall Street Journal писала, що українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.
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