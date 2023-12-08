Умєров анонсував отримання Україною F-16 найближчим часом

Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що Україна незабаром має отримати від західних партнерів американські винищувачі F-16, однак обговорюються не тільки вони.

Що відомо про терміни отримання Україною F-16 та інші домовленності із західними партнерами

Умєров зазначив, що наразі Україна проводить підготовку для отримання F-16, створюючи відповідну інфраструктуру та задіючи технічне обладнання.

Глава Міноборони також додав, що у той же час підготовку вже проходять українські пілоти та технічний персонал.

Короткостроково ми отримаємо F-16. Середньостроково, на перспективу також робили замовлення для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх отримуватимемо. Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний, - підкреслив Умєров. Поширити

За його словами, наразі не має жодних обмежень на передачу технологій та роботу з озброєннями.

Як Україна посилює боротьбу із БпЛА армії РФ на фронті

Умєров зазначив, що наразі Україна очікує на отримання від західних партнерів комплексів РЕБ для боротьби із дронами злочинної армії РФ.

Система ППО - пріоритет для нас. Але, відповідно до досягнутих домовленостей, зараз опрацьовуємо і системи РЕБ, РЕР, гібридні системи, - зазначив Умєров. Поширити

За словами міністра, Україна наразі працює над тим, щоб збивати ворожі FPV-дрони не лише ракетами, а й іншими засобами.