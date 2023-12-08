Умєров анонсував отримання Україною F-16 найближчим часом

Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що Україна незабаром має отримати від західних партнерів американські винищувачі F-16, однак обговорюються не тільки вони.
Що відомо про терміни отримання Україною F-16 та інші домовленності із західними партнерами
Умєров зазначив, що наразі Україна проводить підготовку для отримання F-16, створюючи відповідну інфраструктуру та задіючи технічне обладнання.
Глава Міноборони також додав, що у той же час підготовку вже проходять українські пілоти та технічний персонал.
За його словами, наразі не має жодних обмежень на передачу технологій та роботу з озброєннями.
Як Україна посилює боротьбу із БпЛА армії РФ на фронті
Умєров зазначив, що наразі Україна очікує на отримання від західних партнерів комплексів РЕБ для боротьби із дронами злочинної армії РФ.
За словами міністра, Україна наразі працює над тим, щоб збивати ворожі FPV-дрони не лише ракетами, а й іншими засобами.
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