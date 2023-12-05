У Повітряних Силах скорегували інформацію стосовно термінів отримання Україною F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних Силах скорегували інформацію стосовно термінів отримання Україною F-16

F-16
Джерело:  Еспресо

У Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію із термінами отримання Україною від західних партнерів американських винищувачів F-16. 

Що відомо про терміни отримання Україною F-16

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, отримання Україною американських винищувачів F-16 залишається складним питанням, оскільки мова йде про цілий комплекс заходів.

Ігнат зазначив, що Україна навряд-чи отримає F-16 до кінця цього року.

Заяви щодо появи винищувачів F-16 в Україні дещо відрізняються. Але скоро не буде, до кінця року вони навряд чи з'являться. Були заяви наших дипломатів, що до кінця зими вже навесні. Нагадаю, що процес передачі літаків дуже складний процес, який охоплює комплекс заходів. Це підготовка інфраструктури, пілотів, авіаційних інженерів, яких потрібно навчити застосовувати і програмувати бомби і ракети, які будуть чіплятися до літаків. Жодна країна світу не мала такого досвіду, щоб в такий короткий термін перевчитися з радянського літака на західний, ми перші. Саме тому такі різні терміни лунають у заявах політиків щодо отримання F-16, - підкреслив речник ПС ЗСУ.

Що відомо про навчання українських пілотів на F-16 у Румунії

Ігнат додав, що українські пілоти ще не перейшли до навчань на території Румунії, оскільки наразі триває будівництво навчального центру.

ЗМІ дещо помилилися, сприйнявши інформацію про переліт F-16 з Нідерландів до румунського центру. Підготовчий центр в Румунії ще будується. Зараз наповнюється його навчально-матеріальна база, щоб якомога більше пілотів, інструкторів та авіаційних техніків можна було там навчати. Цей центр розташований близько до України, і це дуже зручно. Літаки, які вже передали Нідерланди, виконуватимуть функцію навчальних. Є одномісні та двомісні навчально-бойові літаки, льотчик злітає з інструктором. виконують польотні завдання, - підкреслив речник ПС ЗСУ.

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