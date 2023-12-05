У Повітряних Силах скорегували інформацію стосовно термінів отримання Україною F-16

Заяви щодо появи винищувачів F-16 в Україні дещо відрізняються. Але скоро не буде, до кінця року вони навряд чи з'являться. Були заяви наших дипломатів, що до кінця зими вже навесні. Нагадаю, що процес передачі літаків дуже складний процес, який охоплює комплекс заходів. Це підготовка інфраструктури, пілотів, авіаційних інженерів, яких потрібно навчити застосовувати і програмувати бомби і ракети, які будуть чіплятися до літаків. Жодна країна світу не мала такого досвіду, щоб в такий короткий термін перевчитися з радянського літака на західний, ми перші. Саме тому такі різні терміни лунають у заявах політиків щодо отримання F-16, - підкреслив речник ПС ЗСУ.