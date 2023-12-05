У Повітряних Силах скорегували інформацію стосовно термінів отримання Україною F-16

У Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію із термінами отримання Україною від західних партнерів американських винищувачів F-16.
Що відомо про терміни отримання Україною F-16
За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, отримання Україною американських винищувачів F-16 залишається складним питанням, оскільки мова йде про цілий комплекс заходів.
Ігнат зазначив, що Україна навряд-чи отримає F-16 до кінця цього року.
Що відомо про навчання українських пілотів на F-16 у Румунії
Ігнат додав, що українські пілоти ще не перейшли до навчань на території Румунії, оскільки наразі триває будівництво навчального центру.
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