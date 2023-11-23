Коли Україна отримає перші F-16 — у Раді описали найоптимістичніший сценарій

У парламенті схиляються до думки, що перші західні винищувачі F-16 піднімуться в українське небо наприкінці весни. Наразі це той оптимістичний сценарій, який може бути цілком реальним.

Винищувачі F-16 для України: коли їх чекати

Своїми даними з журналістами поділилася народна обраниця Олександра Устінова.

Найкращий сценарій – це кінець весни. Перших натренованих пілотів ми будемо мати в кінці цього року, але їх недостатньо, а більшість хлопців ще вчаться, – розповіла очільниця фракції "Голос" у Верховній Раді. Поширити

За її словами, станом на сьогодні також тривають домовленості про модернізацію тих F-16, які пообіцяли надати Україні.

Народна обраниця пояснює, що це пов’язано з тим, що ЗСУ потрібні потужніші радари та кращі ракети на них.

Адже просто дати нам літак, на якому буде радар на 60 км, як на МіГах – це не має сенсу. Тому зараз наші міжнародні партнери разом з нашим Міністерством оборони активно над цим працюють. І якщо ми це отримаємо – це буде один з "геймченджерів" наступного року, – додала Олександра Устінова. Поширити

Чому F-16 не зможуть блискавично змінити ситуацію на полі бою

Вона також закликала українців не розраховувати на чарівний ефект та різкий перелом у війні, включно з поверненням Криму, після отримання західних винищувачів.

Просто потрібно зрозуміти, що це вкрай важливий елемент, який дасть можливість мінімізувати втрати серед особового складу нашої армії