Коли Україна отримає перші F-16 — у Раді описали найоптимістичніший сценарій

У парламенті схиляються до думки, що перші західні винищувачі F-16 піднімуться в українське небо наприкінці весни. Наразі це той оптимістичний сценарій, який може бути цілком реальним.
Винищувачі F-16 для України: коли їх чекати
Своїми даними з журналістами поділилася народна обраниця Олександра Устінова.
За її словами, станом на сьогодні також тривають домовленості про модернізацію тих F-16, які пообіцяли надати Україні.
Народна обраниця пояснює, що це пов’язано з тим, що ЗСУ потрібні потужніші радари та кращі ракети на них.
Чому F-16 не зможуть блискавично змінити ситуацію на полі бою
Вона також закликала українців не розраховувати на чарівний ефект та різкий перелом у війні, включно з поверненням Криму, після отримання західних винищувачів.
Просто потрібно зрозуміти, що це вкрай важливий елемент, який дасть можливість мінімізувати втрати серед особового складу нашої армії
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