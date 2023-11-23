Коли Україна отримає перші F-16 — у Раді описали найоптимістичніший сценарій
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Україна отримає перші F-16 — у Раді описали найоптимістичніший сценарій

F-16

У парламенті схиляються до думки, що перші західні винищувачі F-16 піднімуться в українське небо наприкінці весни. Наразі це той оптимістичний сценарій, який може бути цілком реальним.

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Своїми даними з журналістами поділилася народна обраниця Олександра Устінова.

Найкращий сценарій – це кінець весни. Перших натренованих пілотів ми будемо мати в кінці цього року, але їх недостатньо, а більшість хлопців ще вчаться, – розповіла очільниця фракції "Голос" у Верховній Раді.

За її словами, станом на сьогодні також тривають домовленості про модернізацію тих F-16, які пообіцяли надати Україні.

Народна обраниця пояснює, що це пов’язано з тим, що ЗСУ потрібні потужніші радари та кращі ракети на них.

Адже просто дати нам літак, на якому буде радар на 60 км, як на МіГах – це не має сенсу. Тому зараз наші міжнародні партнери разом з нашим Міністерством оборони активно над цим працюють. І якщо ми це отримаємо – це буде один з "геймченджерів" наступного року, – додала Олександра Устінова.

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Вона також закликала українців не розраховувати на чарівний ефект та різкий перелом у війні, включно з поверненням Криму, після отримання західних винищувачів.

Просто потрібно зрозуміти, що це вкрай важливий елемент, який дасть можливість мінімізувати втрати серед особового складу нашої армії

Літаки дадуть нам якщо не перевагу, то хоча б рівність сил у повітрі. F-16 здатні виконати таку роль, – підсумувала народна обраниця.

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