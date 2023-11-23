Когда Украина получит первые F-16 — в Раде описали самый оптимистичный сценарий
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина получит первые F-16 — в Раде описали самый оптимистичный сценарий

F-16
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В парламенте склоняются к мнению, что первые западные истребители F-16 поднимутся в украинское небо в конце весны. Пока это самый оптимистичный сценарий, который может быть вполне реальным.

Истребители F-16 для Украины: когда их ждать

Своими данными с журналистами поделилась народная избранница Александра Устинова.

Лучший сценарий – это конец весны. Первых натренированных пилотов мы получим в конце этого года, но их недостаточно, а большинство ребят еще учатся, – рассказала глава фракции "Голос" в Верховной Раде.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день также продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине.

Народная избранница объясняет, что это связано с тем, что ВСУ нужны более мощные радары и лучшие ракеты на них.

Ведь просто дать нам самолет, на котором будет радар на 60 км, как на МиГах – это бессмысленно. Поэтому сейчас наши международные партнеры вместе с нашим Министерством обороны активно работают над этим. И если мы это получим – это будет один из геймченджеров в следующем году, – добавила Александра Устинова.

Почему F-16 не смогут молниеносно изменить ситуацию на поле боя

Она также призвала украинцев не рассчитывать на волшебный эффект и резкий перелом в войне, включая возвращение Крыма, после получения западных истребителей.

Просто нужно понять, что это очень важный элемент, который позволит минимизировать потери среди личного состава нашей армии.

Самолеты дадут нам если не преимущество, то хотя бы равность сил в воздухе. F-16 способны выполнить такую роль, – подытожила народная избранница.

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