Когда Украина получит первые F-16 — в Раде описали самый оптимистичный сценарий

В парламенте склоняются к мнению, что первые западные истребители F-16 поднимутся в украинское небо в конце весны. Пока это самый оптимистичный сценарий, который может быть вполне реальным.
Истребители F-16 для Украины: когда их ждать
Своими данными с журналистами поделилась народная избранница Александра Устинова.
По ее словам, по состоянию на сегодняшний день также продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине.
Народная избранница объясняет, что это связано с тем, что ВСУ нужны более мощные радары и лучшие ракеты на них.
Почему F-16 не смогут молниеносно изменить ситуацию на поле боя
Она также призвала украинцев не рассчитывать на волшебный эффект и резкий перелом в войне, включая возвращение Крыма, после получения западных истребителей.
Просто нужно понять, что это очень важный элемент, который позволит минимизировать потери среди личного состава нашей армии.
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