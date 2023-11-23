Когда Украина получит первые F-16 — в Раде описали самый оптимистичный сценарий

В парламенте склоняются к мнению, что первые западные истребители F-16 поднимутся в украинское небо в конце весны. Пока это самый оптимистичный сценарий, который может быть вполне реальным.

Истребители F-16 для Украины: когда их ждать

Своими данными с журналистами поделилась народная избранница Александра Устинова.

Лучший сценарий – это конец весны. Первых натренированных пилотов мы получим в конце этого года, но их недостаточно, а большинство ребят еще учатся, – рассказала глава фракции "Голос" в Верховной Раде. Поделиться

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день также продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине.

Народная избранница объясняет, что это связано с тем, что ВСУ нужны более мощные радары и лучшие ракеты на них.

Ведь просто дать нам самолет, на котором будет радар на 60 км, как на МиГах – это бессмысленно. Поэтому сейчас наши международные партнеры вместе с нашим Министерством обороны активно работают над этим. И если мы это получим – это будет один из геймченджеров в следующем году, – добавила Александра Устинова. Поделиться

Почему F-16 не смогут молниеносно изменить ситуацию на поле боя

Она также призвала украинцев не рассчитывать на волшебный эффект и резкий перелом в войне, включая возвращение Крыма, после получения западных истребителей.

Просто нужно понять, что это очень важный элемент, который позволит минимизировать потери среди личного состава нашей армии.