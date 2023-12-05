В Воздушных Силах скорректировали информацию о сроках получения Украиной F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных Силах скорректировали информацию о сроках получения Украиной F-16

F-16
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Источник:  Эспрессо

В воздушных силах ВСУ объяснили ситуацию со сроками получения Украиной от западных партнеров американских истребителей F-16.

Что известно о сроках получения Украиной F-16

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, получение Украиной американских истребителей F-16 остается сложным вопросом, поскольку речь идет о целом комплексе мероприятий.

Игнат отметил, что Украина вряд ли получит F-16 до конца этого года.

Заявления о появлении истребителей F-16 в Украине несколько отличаются. Но скоро не будет, до конца года они вряд ли появятся. Были заявления наших дипломатов, что к концу зимы уже весной. Напомню, что процесс передачи самолетов очень сложный процесс, охватывающий комплекс мер. Это подготовка инфраструктуры, пилотов, авиационных инженеров, которых нужно научить применять и программировать бомбы и ракеты, которые будут приставать к самолетам. Ни одна страна мира не имела такого опыта, чтобы в столь короткий срок переучиться с советского самолета на западный, мы первые. Именно поэтому такие разные сроки раздаются в заявлениях политиков о получении F-16, - подчеркнул представитель ПС ВСУ.

Что известно об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии

Игнат добавил, что украинские пилоты еще не перешли к учениям на территории Румынии, поскольку в настоящее время продолжается строительство учебного центра.

СМИ несколько ошиблись, восприняв информацию о перелете F-16 из Нидерландов в румынский центр. Подготовительный центр в Румынии еще строится. Сейчас наполняется его учебно-материальная база, чтобы больше пилотов, инструкторов и авиационных техников можно было там обучать. Этот центр расположен близко к Украине, и это очень удобно. Самолеты, которые передали Нидерланды, будут выполнять функцию учебных. Есть одноместные и двухместные учебно-боевые самолеты, летчик слетает с инструктором. выполняют полетные задачи, – подчеркнул спикер ПС ВСУ.

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