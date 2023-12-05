В Воздушных Силах скорректировали информацию о сроках получения Украиной F-16

Заявления о появлении истребителей F-16 в Украине несколько отличаются. Но скоро не будет, до конца года они вряд ли появятся. Были заявления наших дипломатов, что к концу зимы уже весной. Напомню, что процесс передачи самолетов очень сложный процесс, охватывающий комплекс мер. Это подготовка инфраструктуры, пилотов, авиационных инженеров, которых нужно научить применять и программировать бомбы и ракеты, которые будут приставать к самолетам. Ни одна страна мира не имела такого опыта, чтобы в столь короткий срок переучиться с советского самолета на западный, мы первые. Именно поэтому такие разные сроки раздаются в заявлениях политиков о получении F-16, - подчеркнул представитель ПС ВСУ.