В Воздушных Силах скорректировали информацию о сроках получения Украиной F-16

В воздушных силах ВСУ объяснили ситуацию со сроками получения Украиной от западных партнеров американских истребителей F-16.
Что известно о сроках получения Украиной F-16
По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, получение Украиной американских истребителей F-16 остается сложным вопросом, поскольку речь идет о целом комплексе мероприятий.
Игнат отметил, что Украина вряд ли получит F-16 до конца этого года.
Что известно об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии
Игнат добавил, что украинские пилоты еще не перешли к учениям на территории Румынии, поскольку в настоящее время продолжается строительство учебного центра.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-