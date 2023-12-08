Умеров анонсировал получение Украиной F-16 в ближайшее время
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров анонсировал получение Украиной F-16 в ближайшее время

Рустем Умеров
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что Украина в скором времени должна получить от западных партнеров американские истребители F-16, однако обсуждаются не только они.

Что известно о сроках получения Украиной F-16 и других договоренностях с западными партнерами

Умеров отметил, что сейчас Украина проводит подготовку для получения F-16, создавая соответствующую инфраструктуру и задействуя техническое оборудование.

Глава Минобороны также добавил, что в то же время подготовку уже проходят украинские пилоты и технический персонал.

Краткосрочно мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу также делали заказы для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы будем их получать. Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромен, - подчеркнул Умеров.

По его словам, пока нет никаких ограничений на передачу технологий и работу с вооружениями.

Как Украина усиливает борьбу с БПЛА армии РФ на фронте

Умеров отметил, что сейчас Украина ожидает получения от западных партнеров комплексов РЭБ для борьбы с дронами преступной армии РФ.

Система ПВО – приоритет для нас. Но, согласно достигнутым договоренностям, сейчас прорабатываем и системы РЭБ, РЭР, гибридные системы, - отметил Умеров.

По словам министра, Украина сейчас работает над тем, чтобы сбивать вражеские FPV-дроны не только ракетами, но и другими средствами.

В этом плане проработали, сейчас закупаем и напрямую, и контрактуем, и будет нам через международную помощь идти в фокусе этих ПВО-приоритетов, – пояснил глава Минобороны.

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