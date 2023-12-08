Умеров анонсировал получение Украиной F-16 в ближайшее время

Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что Украина в скором времени должна получить от западных партнеров американские истребители F-16, однако обсуждаются не только они.
Что известно о сроках получения Украиной F-16 и других договоренностях с западными партнерами
Умеров отметил, что сейчас Украина проводит подготовку для получения F-16, создавая соответствующую инфраструктуру и задействуя техническое оборудование.
Глава Минобороны также добавил, что в то же время подготовку уже проходят украинские пилоты и технический персонал.
По его словам, пока нет никаких ограничений на передачу технологий и работу с вооружениями.
Как Украина усиливает борьбу с БПЛА армии РФ на фронте
Умеров отметил, что сейчас Украина ожидает получения от западных партнеров комплексов РЭБ для борьбы с дронами преступной армии РФ.
По словам министра, Украина сейчас работает над тем, чтобы сбивать вражеские FPV-дроны не только ракетами, но и другими средствами.
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