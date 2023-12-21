Літаки F-16, які передадуть Україні, треба буде модернізовувати — Ігнат

Винищувачі F-16, які Україна отримає від західних партнерів, потребуватимуть певної модернізації. Про це заявив речник Повітряних сили ЗСУ Юрій Ігнат.

Модернізація F-16

В ефірі телемарафону Ігнат сказав, що літаки треба буде модернізовувати, тому що Україна протистоїть серйозній "машині".

Російська авіація — це близько 1,5 тисячі бойових літаків. Таким чином вони мають технологічні літаки Су-35, Су-34. Потрібно, щоб F-16 не поступався по параметрах, - сказав речник. Поширити

Він додав, що РФ зазвичай не використовує проти України всю свою “армаду“, але російські літаки технологічно більше розвинені.

Передача Україні літаків F-16

У травні США підтвердили намір США навчати українських пілотів на F-16.

Авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів очолили Нідерланди й Данія. Передбачається, що Україна отримає не менше 61 літака з цих країн.

Українські пілоти вже проходять навчання на винищувачах F-16 у США. У жовтні стало відомо, що вони скоро приступлять до польотів на F-16 у супроводі інструкторів.

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що перші F-16 з'являться в Україні навесні 2024 року.