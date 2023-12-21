Літаки F-16, які передадуть Україні, треба буде модернізовувати — Ігнат

Винищувачі F-16, які Україна отримає від західних партнерів, потребуватимуть певної модернізації. Про це заявив речник Повітряних сили ЗСУ Юрій Ігнат.
Модернізація F-16
В ефірі телемарафону Ігнат сказав, що літаки треба буде модернізовувати, тому що Україна протистоїть серйозній "машині".
Він додав, що РФ зазвичай не використовує проти України всю свою “армаду“, але російські літаки технологічно більше розвинені.
Передача Україні літаків F-16
У травні США підтвердили намір США навчати українських пілотів на F-16.
Авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів очолили Нідерланди й Данія. Передбачається, що Україна отримає не менше 61 літака з цих країн.
Українські пілоти вже проходять навчання на винищувачах F-16 у США. У жовтні стало відомо, що вони скоро приступлять до польотів на F-16 у супроводі інструкторів.
У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що перші F-16 з'являться в Україні навесні 2024 року.
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