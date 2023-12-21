Самолеты F-16, которые передадут Украине, нужно будет модернизировать — Игнат

Истребители F-16, которые Украина получит от западных партнеров, будут нуждаться в определенной модернизации. Об этом заявил спикер Воздушных силы ВСУ Юрий Игнат.
Модернизация F-16
В эфире телемарафона Игнат сказал, что самолеты нужно будет модернизировать, потому что Украина противостоит серьезной "машине".
Он добавил, что РФ обычно не использует против Украины всю свою "армаду", но российские самолеты технологически более развиты.
Передача Украине самолетов F-16
В мае США подтвердили намерение США учить украинских пилотов на F-16.
Авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей возглавили Нидерланды и Дания. Предполагается, что Украина получит не менее 61 самолета из этих стран.
Украинские пилоты уже проходят обучение на истребителях F-16 в США. В октябре стало известно, что они скоро приступят к полетам на F-16 в сопровождении инструкторов.
В воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16 появятся в Украине весной 2024 года.
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