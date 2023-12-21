Самолеты F-16, которые передадут Украине, нужно будет модернизировать — Игнат

Истребители F-16, которые Украина получит от западных партнеров, будут нуждаться в определенной модернизации. Об этом заявил спикер Воздушных силы ВСУ Юрий Игнат.

Модернизация F-16

В эфире телемарафона Игнат сказал, что самолеты нужно будет модернизировать, потому что Украина противостоит серьезной "машине".

Российская авиация – это около 1,5 тысячи боевых самолетов. Таким образом, они имеют технологические самолеты Су-35, Су-34. Нужно, чтобы F-16 не уступал по параметрам, – сказал спикер. Поделиться

Он добавил, что РФ обычно не использует против Украины всю свою "армаду", но российские самолеты технологически более развиты.

Передача Украине самолетов F-16

В мае США подтвердили намерение США учить украинских пилотов на F-16.

Авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей возглавили Нидерланды и Дания. Предполагается, что Украина получит не менее 61 самолета из этих стран.

Украинские пилоты уже проходят обучение на истребителях F-16 в США. В октябре стало известно, что они скоро приступят к полетам на F-16 в сопровождении инструкторов.

В воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16 появятся в Украине весной 2024 года.