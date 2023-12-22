Нидерланды подготовят для Украины 18 истребителей F-16

Украина получит истребители от Нидерландов

Нидерланды приступили к подготовке к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, сообщил премьер страны Марк Рютте. Он отметил, что кроме разрешения на экспорт, для передачи необходимо соблюсти ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Рютта за решение.

I spoke with @MinPres Mark Rutte to thank the Dutch government for its decision to start preparing the initial 18 F-16 jets for their delivery to Ukraine.



I also thanked the Netherlands for actively supporting the opening of Ukraine’s EU accession talks and emphasized the… pic.twitter.com/bYCMpZLA3p — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2023

Зеленский также поблагодарил Нидерландов за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС в объеме 50 млрд евро.

Обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины, включая артиллерию, беспилотников и средства противовоздушной обороны. Мы договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7, - добавил Зеленский. Поделиться

Собеседники также обсудили следующую встречу на уровне советников лидеров государств по имплементации Формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации поддержки стран мира вокруг украинского видения справедливого мира.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

Как объяснял спикер Воздушных сил Юрий Игнат, переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они соответствовали возможностям российской авиации.

Газета The Wall Street Journal писала, что украинские пилоты могут начать использовать F-16 в бою уже в феврале 2024 года, то есть этой зимой при условии, что не будет задержек с поставками.