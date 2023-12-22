Нидерланды подготовят для Украины 18 истребителей F-16

Правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Украина получит истребители от Нидерландов
Нидерланды приступили к подготовке к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, сообщил премьер страны Марк Рютте. Он отметил, что кроме разрешения на экспорт, для передачи необходимо соблюсти ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Рютта за решение.
Зеленский также поблагодарил Нидерландов за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС в объеме 50 млрд евро.
Собеседники также обсудили следующую встречу на уровне советников лидеров государств по имплементации Формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации поддержки стран мира вокруг украинского видения справедливого мира.
F-16 для Украины
Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.
Как объяснял спикер Воздушных сил Юрий Игнат, переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они соответствовали возможностям российской авиации.
Газета The Wall Street Journal писала, что украинские пилоты могут начать использовать F-16 в бою уже в феврале 2024 года, то есть этой зимой при условии, что не будет задержек с поставками.
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