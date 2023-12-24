«Подивіться на своїх дітей». Напередодні Різдва Подоляк жорстко звернувся до світу щодо РФ — відео

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у великому інтерв'ю online.ua напередодні Різдва жорстко звернувся до світу, відповідаючи на запитання журналістки, яким, на думку радника, буде основний меседж України світові у наступному 2024-му році.

Головний меседж України 2024

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк поділився планами та викликами, які ставить перед собою команда президента на 2024 рік.

На запитання журналістки, яким буде основний меседж України всьому цивілізованому світу у 2024-му році, він відповів:

Він незмінний. Він дуже простий. Поверніть голову і подивіться на своїх дітей. Що Ви можете зробити, щоб ці діти були щасливими? Щоб вони жили, мали можливість жити. А чи готові Ви відійти в бік, коли хтось прийде і спробує їх зґвалтувати чи вбити? А якщо не готові, то тоді чому ви нам пропонуєте це зробити? Поширити

Також він додав у своєму зверненні Заходу, що “якщо ви нам це не пропонуєте, то чому ви тоді ведете розмови, чи треба захищатись? Чи треба страждати від росіян далі? А якщо ви готові відповісти “не треба”, тоді закінчимо цю війну справедливим фіналом. Тому що справедливий фінал можливий тільки в одному випадку, коли агресор, вбивця, злочинець покараний. А це можливо, коли він програє”.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що є друга складова: “Прогнозованість того, де ви будете завтра. А прогнозованість вашого завтра вирішується в Україні. Хочете жити в непрогнозованому світі? Немає питань. Тоді не інвестуйте в Україну. Але тоді, знову ж таки, спитайте в своїх близьких і рідних, чи точно вони хочуть жити в світі, де будуть домінувати вбивці і ґвалтівники?”.

Крім цього, Подоляк закцентував, що відповіді дуже прості: “І якщо ви почуєте відповідь “ні, ми хочемо жити в світі, де є правила”, тоді поверніться до України і скажіть: Що Вам потрібно? Щоб вбивця був на лаві підсудних, чи фізично десь був? І всі відповіді дуже прості”.

Ніколи не відвертайтеся від того, що треба зробити сьогодні, тому що завтра може не настати. Все просто. Поширити

Також радник керівника ОП додав, що ми знаходимось в кінці історичного проміжку часу, який означатиме, що або у нас буде майбутнє, або майбутнє буде у росіян. А майбутнє росіян — це крах сучасної цивілізації. І історично дали право Україні вирішити, хто буде в цьому майбутньому. Треба це зробити. В України просто є майбутнє, а в Росії майбутнього немає.