Демобілізація і ротація. Подоляк розкрив плани на 2024 рік — відео
Категорія
Україна
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Демобілізація і ротація. Подоляк розкрив плани на 2024 рік — відео

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Питання урегулювання програм мобілізації, демобілізації, ротацій, відпусток та буде вирішено у рамках нового законопроєкту, який зараз перебуває на етапі розробки. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю online.ua зазначив, що це обговорюється на Ставці.

Новий законопроєкт урегулює мобілізацію та демобілізацію

Подоляк зазначає, що президент Володимир Зеленський зафіксував на Ставці, що він хоче отримати конкретні пропозиції щодо програми мобілізації, демобілізації, ротації, відпусток та іншого.

Тому що знаходитися два роки по лінії фронту, практично два роки, 12, 16, 18, 20 місяців — це неможливо. І для того, щоб мати певну бойову спроможність, ротація потрібна. Але потрібне чітке розуміння, скільки людей ми можемо демобілізувати, скільки людей ми можемо мобілізувати, які будуть принципи мобілізації.

За словами Подоляка, ці речі прописуються в рамках відповідного законопроєкту. У його рамках буде врегульовано можливості в рамках мобілізації і функціональну та професійну підготовку.

Навіть якщо всі скажуть: ні, давайте ми з ними домовимось, розміняємо території на мир, безумовно ніхто не буде з вами про це говорити. Мається на увазі, що ворог прийшов знищити або програти. Тут дві опції, виберіть одну. Тут немає опції “давайте ми йому щось віддамо і будемо тихенько сидіти далі”.

Радник керівника ОПУ пояснює, що зараз іде інтенсивна робота на Ставці щодо необхідних питань мобілізації та демобілізації: військові дають пропозиції, а потім відповідають на додаткові запитання чи допрацьовують додаткові питання.

Над цим працюють і Генеральний штаб Збройних Сил України, і Міноборони, і Міністерство цифровізації. У координації з ними працюють депутати відповідного профільного комітету, по обороні і національній безпеці, які вже напрацювали певні законотворчі норми.

Вони будуть допрацьовані в найкоротші часи і далі це все буде голосуватися. А після цього вже буде логістично відпрацьовано військовими з точки зору і комунікації, і організації процесу.

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