Демобилизация и ротация. Подоляк раскрыл планы на 2024 год — видео

Вопрос урегулирования программ мобилизации, демобилизации, ротаций, отпусков будет решен в рамках нового законопроекта, который сейчас находится на этапе разработки. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью online.ua отметил, что это обсуждается на Ставке.
Новый законопроект урегулирует мобилизацию и демобилизацию
Подоляк отмечает, что президент Владимир Зеленский зафиксировал на Ставке, что он хочет получить конкретные предложения по программе мобилизации, демобилизации, ротации, отпускам и тому подобному.
По словам Подоляка, эти вещи прописываются в рамках соответствующего законопроекта. В его рамках будут урегулированы возможности в рамках мобилизации и функциональная и профессиональная подготовка.
Советник руководителя ОПУ объясняет, что сейчас идет интенсивная работа на Ставке по вопросам мобилизации и демобилизации: военные дают предложения, а затем отвечают на дополнительные вопросы или дорабатывают дополнительные вопросы.
Над этим работают и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, и Минобороны, и Министерство цифровизации. В координации с ними работают депутаты соответствующего профильного комитета по обороне и национальной безопасности, которые уже наработали определенные законотворческие нормы.
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