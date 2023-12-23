Демобилизация и ротация. Подоляк раскрыл планы на 2024 год — видео
Категория
Украина
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Демобилизация и ротация. Подоляк раскрыл планы на 2024 год — видео

ВСУ
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Источник:  online.ua

Вопрос урегулирования программ мобилизации, демобилизации, ротаций, отпусков будет решен в рамках нового законопроекта, который сейчас находится на этапе разработки. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью online.ua отметил, что это обсуждается на Ставке.

Новый законопроект урегулирует мобилизацию и демобилизацию

Подоляк отмечает, что президент Владимир Зеленский зафиксировал на Ставке, что он хочет получить конкретные предложения по программе мобилизации, демобилизации, ротации, отпускам и тому подобному.

Потому что находиться два года по линии фронта, практически два года, 12, 16, 18, 20 месяцев – это невозможно. И для того чтобы иметь определенную боевую способность, ротация нужна. Но нужно четкое понимание, сколько людей мы можем демобилизовать, сколько людей мы можем мобилизовать, какие будут принципы мобилизации.

По словам Подоляка, эти вещи прописываются в рамках соответствующего законопроекта. В его рамках будут урегулированы возможности в рамках мобилизации и функциональная и профессиональная подготовка.

Даже если все скажут: нет, давайте мы с ними договоримся, разменяем территории на мир, безусловно, никто не будет с вами об этом говорить. Подразумевается, что враг пришел уничтожить или проиграть. Здесь две опции, выберите одну. Здесь нет опции "давайте мы ему что-то отдадим и будем тихонько сидеть дальше".

Советник руководителя ОПУ объясняет, что сейчас идет интенсивная работа на Ставке по вопросам мобилизации и демобилизации: военные дают предложения, а затем отвечают на дополнительные вопросы или дорабатывают дополнительные вопросы.

Над этим работают и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, и Минобороны, и Министерство цифровизации. В координации с ними работают депутаты соответствующего профильного комитета по обороне и национальной безопасности, которые уже наработали определенные законотворческие нормы.

Они будут доработаны в кратчайшие времена и дальше все это будет голосоваться. А после этого уже будет логистически отработана военными с точки зрения и коммуникации, и организации процесса.

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