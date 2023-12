За мотивами "Сам удома". Ріші Сунак знявся в атмосферному різдвяному ролику — відео

Сунак показав різдвяний ролик

У ролику "Щасливого Різдва з Даунінґ-стріт" британський прем'єр залишається у будівлі наодинці з головним мишоловом Кабінету міністрів котом Ларрі.

У відео прем'єр-міністр грає в боулінг банками свого улюбленого напою — кока-коли. Потім він їсть тарілку спагетті з кленовим сиропом під час перегляду фільму "Ельф" 2003 року.

Merry Christmas from Downing Street 🎄 pic.twitter.com/cr0ZIdQmeR — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 25, 2023

Відео закінчується тим, що Сунак відповідає на телефонний дзвінок, в якому чути, як він каже: "Гаррі, ви помилилися номером".

Ймовірно, йдеться про політичного редактора газети The Sun Гаррі Коула, який повідомив про ймовірний витік мобільного номера Сунака.

Українські військові переспівали різдвяні пісні, щоб нагадати про війну в Україні

Фандрейзингова платформа United24 опублікувала відеопривітання з Різдвом від українських військових. У чотирьох легендарних піснях вони нагадали світу, що війна в Україні ще триває.

У кожній пісні замінили декілька слів, щоб нагадати світу про війну в Україні. Наприклад, у композиції Джона Леннона замість “war is over” («війна завершилась») звучить “war is not over” («війна не завершилась»).

Героями відео стали військовослужбовці Збройних сил України Олександр Ремез, Інна Короленко, Дмитро Романчук, Артур Темченко, Михайло Олійник, Дмитро Дудко, Світлана Чередниченко, Вікторія Чудаковська, Ірина Косовська та парамедик Української добровольчої армії Михайло Адамчак.