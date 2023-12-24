Зеленський привітав українців з Різдвом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський привітав українців з Різдвом — відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Різдва Христового, зазначивши, що цього року Україна зустрічає це свято разом з європейськими країнами та всім світом. 

Зеленський привітав українців з Різдвом

Сьогодні всі українці – разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом, - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що через розв’язану Росією злочинну війну українці дізнались про новий вимір святкування Різдва в умовах масштабної зброїної агресії.

Це Різдво, яке має інший настрій, інший контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома і не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв’язку, - підкреслив глава держави.

В Україні змінилось ставлення до святкування Різдва

За його словами, наші подарунки, цінності і традиції зазнали змін.

Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття – вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і "шахедів". Як радісно й дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова: "відбій повітряної тривоги, - підкреслив президент.

Він записав своє звернення у Києво-Печерській Лаврі, яке назвав тисячолітнім символом української історії, культури, релігії, православ’я, усього східного християнства, а також доказом "сили нашої незламності, стійкості, непростих випробувань та вміння їх долати".

Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні – це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні – наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: "Христос народився! - зазначив Зеленський.

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