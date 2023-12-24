Зеленський привітав українців з Різдвом — відео

Це Різдво, яке має інший настрій, інший контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома і не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв’язку, - підкреслив глава держави.