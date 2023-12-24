Зеленський привітав українців з Різдвом — відео

Президент Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Різдва Христового, зазначивши, що цього року Україна зустрічає це свято разом з європейськими країнами та всім світом.
Зеленський привітав українців з Різдвом
Президент підкреслив, що через розв’язану Росією злочинну війну українці дізнались про новий вимір святкування Різдва в умовах масштабної зброїної агресії.
В Україні змінилось ставлення до святкування Різдва
За його словами, наші подарунки, цінності і традиції зазнали змін.
Він записав своє звернення у Києво-Печерській Лаврі, яке назвав тисячолітнім символом української історії, культури, релігії, православ’я, усього східного християнства, а також доказом "сили нашої незламності, стійкості, непростих випробувань та вміння їх долати".
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