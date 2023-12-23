Зеленський назвав один з головних ключів до завершення війни — відео

Зеленський пояснив, чому так важливо знищувати винищувачі РФ

Як відомо, 22 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук офіційно підтвердив, що українським воїнам вдалося знищити три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

У ПС звертають увагу на те, що три ворожі “сушки” вдалося "підловити", коли вони намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінію зіткнення.

Володимир Зеленський одразу похвалив та висловив вдячність нашим захисникам за якісну та ефективну роботу. Однак 23 грудня він виступив з заявою з цього приводу.

На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року, - наголосив глава держави.

Санкції проти РФ також посилюються

Український лідер звернув увагу на те, що офіційний Вашингтон посилює потенціал санкцій проти РФ.

Було ухвалено рішення щодо фінансових установ, які дають можливість країні-терористці обходити санкції та співпрацюють із ВПК терористів.

Є і нові санкційні рішення проти тих, хто допомагає Росії експортувати нафту з порушенням прайс-кепів. Тиснути саме на такі російські звʼязки зі спільниками особливо важливо. Я вдячний за це. Очікуємо й затвердження пакету американської підтримки на наступний рік, і вдячний представникам обох партій за розуміння того, що рішення має бути ухвалене. Поширити

Окрім того, глава держави також підписав санкційні укази.

Йдеться про більш ніж 130 юридичних осіб та понад 20 фізичних осіб.