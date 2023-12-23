Зеленский назвал один из главных ключей к завершению войны — видео

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, возможность сбивать российские истребители – это один из ключевых залогов справедливого завершения войны.
Зеленский объяснил, почему так важно уничтожать истребители РФ
Как известно, 22 декабря командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук официально подтвердил, что украинским воинам удалось уничтожить три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.
В ПС обращают внимание на то, что три вражеских "сушки" удалось "подловить", когда они пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину, чем линия столкновения.
Владимир Зеленский сразу похвалил и выразил благодарность нашим защитникам за качественную и эффективную работу. Однако 23 декабря он выступил с заявлением по этому поводу.
Санкции против РФ также усиливаются
Украинский лидер обратил внимание на то, что официальный Вашингтон усиливает потенциал санкций против РФ.
Было принято решение против финансовых учреждений, которые позволяют стране-террористке обходить санкции, а также сотрудничают с ВПК РФ.
Кроме того, глава государства подписал санкционные указы.
Речь идет о более чем 130 юридических лицах и более 20 физических лицах.
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