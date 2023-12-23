Зеленский назвал один из главных ключей к завершению войны — видео

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, возможность сбивать российские истребители – это один из ключевых залогов справедливого завершения войны.

Зеленский объяснил, почему так важно уничтожать истребители РФ

Как известно, 22 декабря командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук официально подтвердил, что украинским воинам удалось уничтожить три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.

В ПС обращают внимание на то, что три вражеских "сушки" удалось "подловить", когда они пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину, чем линия столкновения.

Владимир Зеленский сразу похвалил и выразил благодарность нашим защитникам за качественную и эффективную работу. Однако 23 декабря он выступил с заявлением по этому поводу.

На этой неделе мы снова доказали, насколько действенное усиление нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению. И я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к ответным шагам в поддержке следующего года, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Санкции против РФ также усиливаются

Украинский лидер обратил внимание на то, что официальный Вашингтон усиливает потенциал санкций против РФ.

Было принято решение против финансовых учреждений, которые позволяют стране-террористке обходить санкции, а также сотрудничают с ВПК РФ.

Есть и новые санкционные решения против тех, кто помогает России экспортировать нефть с нарушением прайс-кепов. Давить именно на такие российские связи с сообщниками особенно важно. Я благодарен за это. Ожидаем и утверждение пакета американской поддержки на следующий год, и благодарен представителям обеих партий за понимание того, что решение должно быть принято. Поделиться

Кроме того, глава государства подписал санкционные указы.

Речь идет о более чем 130 юридических лицах и более 20 физических лицах.