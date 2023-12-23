Зеленский утвердил санкции против 50 человек и 140 компаний

Президент Владимир Зеленский по решению СНБО ввел санкции против лиц и компаний, вредящих интересам Украины. Среди них граждане России, Украины, Латвии и Кипра.

Президент утвердил два санкционных пакета СНБО

Соответствующие указы 23 декабря обнародованы на сайте главы государства.

Первый указ применяет санкции в отношении 119 компаний. В частности, это российские предприятия на территории РФ, а также "Автодель ГАЗ" в Крыму. Кроме того, под санкции попали 43 физических лица, среди которых россияне, граждане Украины и Латвии.

Второй указ налагает санкции на 8 физлиц, среди которых граждане Кипра, Украины и России. Также под ограничения попали 15 компаний, среди которых часть находится во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о блокировании активов на территории Украины, прекращении торговых операций и транзите ресурсов страной, аннулировании лицензий.

С полным перечнем лиц и компаний, против которых введены санкции, можно ознакомиться по ссылке.

Санкции замораживают активы физических и юридических лиц на территории Украины, а также запрещают торговать с ними. Ограничения будут действовать от пяти до десяти лет.

Что известно о санкциях против РФ

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

В ноябре президент ввел в действие решение СНБО о новых ограничениях, в список которых попали 147 граждан России, а также других стран.

Евросоюз 18 декабря одобрил введение 12 пакета санкций против РФ из-за развязанной Кремлем преступной войны и террора в Украине.

В частности, среди ключевых новых санкционных мер, запрет на ввоз или перевозку алмазов из РФ. Запрет касается добываемых на территории России алмазов, алмазы, идущие на экспорт из РФ, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

В санкции список также попали 29 организаций и компаний, поддерживающих российский оборонный комплекс.

Некоторые из них относятся к третьим странам и вовлечены в обход торговых ограничений, или являются российскими организациями, вовлеченными в разработку, производство и поставку для военно-промышленного комплекса России электронных компонентов.

Продлен запрет на транзит для товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны через территорию России.

Планируется введение более жестких правил механизма действия лимита цены на российскую нефть.