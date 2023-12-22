12-й пакет санкций ЕС. Швейцария ввела ограничения в отношении 147 особ из РФ

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации. Страна ввела ограничения к 61 физическому и 86 юридическому лицу, которые связаны с Россией.

Швейцария поддержала новые санкции ЕС против РФ

Швейцария предоставила свои списки лиц из РФ, против которых ввела ограничения в рамках 12-го пакета санкций против России, принятого Европейским Союзом.

Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

21 декабря Федеральный департамент экономики, образования и исследований еще больше расширил санкционные списки против России.

Это приводит Швейцарию в соответствие с дополнительными санкционными списками, принятыми ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины.

Изменения вступили в силу в 18.00 минувшего дня. Федеральный совет был проинформирован о последних событиях 22 декабря.

Кто попал под санкции Швейцарии

Швейцария ввела ограничение санкции в отношении 61 физического и 86 юридических лиц.

Среди новых попавших под санкции – военнослужащие беларусских Вооруженных сил, руководители компаний, поддерживающих военный и промышленный потенциал России, а также члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В число новых попавших под санкции субъектов в основном входят российские компании, работающие в оборонном секторе.

Двенадцатый пакет санкций ЕС от 18 декабря также предусматривает ряд других мер, включая поэтапный запрет на импорт алмазов из России или происходящих из нее. Импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию во всяком случае резко сократился с начала военной агрессии России против Украины. На этом этапе прямого импорта природных или синтетических алмазов из России в Швейцарию больше нет, – написали в Федеральном совете. Поделиться

Санкции ЕС против России

Hанее Европейский союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.