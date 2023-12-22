12-й пакет санкций ЕС. Швейцария ввела ограничения в отношении 147 особ из РФ

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации. Страна ввела ограничения к 61 физическому и 86 юридическому лицу, которые связаны с Россией.
Швейцария поддержала новые санкции ЕС против РФ
Швейцария предоставила свои списки лиц из РФ, против которых ввела ограничения в рамках 12-го пакета санкций против России, принятого Европейским Союзом.
Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.
21 декабря Федеральный департамент экономики, образования и исследований еще больше расширил санкционные списки против России.
Это приводит Швейцарию в соответствие с дополнительными санкционными списками, принятыми ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины.
Изменения вступили в силу в 18.00 минувшего дня. Федеральный совет был проинформирован о последних событиях 22 декабря.
Кто попал под санкции Швейцарии
Швейцария ввела ограничение санкции в отношении 61 физического и 86 юридических лиц.
Среди новых попавших под санкции – военнослужащие беларусских Вооруженных сил, руководители компаний, поддерживающих военный и промышленный потенциал России, а также члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В число новых попавших под санкции субъектов в основном входят российские компании, работающие в оборонном секторе.
Санкции ЕС против России
Hанее Европейский союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".
В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.
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