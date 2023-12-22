12-ий пакет санкцій ЄС. Швейцарія ввела обмеження щодо 147 осіб з РФ

Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації. Країна ввела обмеження щодо 61 фізичної та 86 юридичних осіб, пов'язаних з Росією.

Швейцарія підтримала нові санкції ЄС проти РФ

Швейцарія надала свої списки осіб з РФ, проти яких ввела обмеження у 12-му пакеті санкцій проти Росії, прийнятому Європейським Союзом.

Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

21 грудня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень ще більше розширив санкційні списки проти Росії.

Це приводить Швейцарію у відповідність із додатковими санкційними списками, ухваленими ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України.

Зміни набули чинності о 18:00 минулого дня. Федеральна рада була проінформована про останні події 22 грудня.

Хто потрапив під санкції Швейцарії

Швейцарія ввела обмеження санкції щодо 61 фізичної та 86 юридичних осіб.

Серед нових осіб, які потрапили під санкції, – військовослужбовці білоруських Збройних сил, керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал Росії, а також члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації. До числа нових суб'єктів, які потрапили під санкції, в основному входять російські компанії, що працюють в оборонному секторі.

Дванадцятий пакет санкцій ЄС від 18 грудня також передбачає низку інших заходів, включно з поетапною забороною на імпорт алмазів із Росії або тих, що походять із неї. Імпорт алмазів російського походження до Швейцарії в будь-якому разі різко скоротився з початку військової агресії Росії проти України. На цьому етапі прямого імпорту природних або синтетичних алмазів із Росії до Швейцарії більше немає, – написали у Федеральній раді. Поширити

Санкції ЄС проти Росії

Hаніше Європейський союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакета увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.