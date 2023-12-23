Зеленський затвердив санкції проти 50 осіб та 140 компаній

Президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО запровадив санкції проти осіб та компаній, які шкодять інтересам України. Серед них громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру.

Президент затвердив два санкційні пакети РНБО

Відповідні укази 23 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

Перший указ застосовує санкції щодо 119 компаній. Зокрема, це російські підприємства на території РФ, а також "Автодель ГАЗ" у Криму. Крім того, під санкції потрапили 43 фізичні особи, серед яких — росіяни, громадяни України та Латвії.

Другий указ накладає санкції на 8 фізосіб, серед яких громадяни Кіпру, України та Росії. Також під обмеження потрапили 15 компаній, серед яких частина розташована у тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про блокування активів на території України, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів країною, анулювання ліцензій.

З повним переліком осіб та компаній проти яких запроваджені санкції можна ознайомитися за покликанням.

Санкції заморожують активи фізичних та юридичних осіб на території України, а також заборонюють торгувати з ними. Обмеження діятимуть від пʼяти до десяти років.

Що відомо про санкції проти РФ

Україна ввела багато рівнів санкцій проти Росії та пов’язаних з Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфісковують російські активи.

В листопаді президент увів у дію рішення РНБО щодо нових обмежень, до списку яких потрапили 147 громадян Росії, а також інших країн.

Євросоюз 18 грудня схвалив введення 12 пакету санкцій проти РФ через розв'язану Кремлем злочинну війну і терор в Україні.

Зокрема, серед ключових нових санкційних заходів, заборона на ввезення або перевезення алмазів з РФ. Заборона стосується видобутих на території Росії алмазів, алмази, які йдуть на експорт з РФ, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

У санкцій список також потрапили 29 організацій та компаній, які підтримують російський оборонний комплекс.

Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію Росії.

Планується запровадження більш жорстких правил механізму дії ліміту ціни на російську нафту.