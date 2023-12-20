Зеленский назначил нового представителя президента в Раде

Кто стал новым представителем президента в Раде

О назначении нового представителя президента в Раде стало известно из указа №823/2023.

Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию), говорится в указе. Поделиться

Михайлюк была избрана народным депутатом от "Слуги народа" по номеру 47 в партийном списке. С 2019 года она является заместителем главы Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Что этому предшествовало

7 декабря Зеленский подписал указ об освобождении Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде Украины. Причины этого решения глава государства не разъяснил.

Накануне Вениславский высказывал мнение, что пребывание депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки является угрозой национальной безопасности. Это произошло после скандала с ее обвинениями в сторону главкома Валерия Залужного.

Сам Вениславский назвал причиной своего освобождения от должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами.

Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента, – объяснил журналистам Федор Вениславский. Поделиться

Украинский политик был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке.

Кроме того, он является членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

С июня 2019 по сентябрь 2022 он был представителем Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины. Впоследствии Федор Вениславский вступил в должность представителя главы государства в парламенте. В этой должности он работал более года.