Зеленский назначил нового представителя президента в Раде

Президент Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своим представителем в Верховной Раде.
Кто стал новым представителем президента в Раде
О назначении нового представителя президента в Раде стало известно из указа №823/2023.
Михайлюк была избрана народным депутатом от "Слуги народа" по номеру 47 в партийном списке. С 2019 года она является заместителем главы Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.
Что этому предшествовало
7 декабря Зеленский подписал указ об освобождении Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде Украины. Причины этого решения глава государства не разъяснил.
Накануне Вениславский высказывал мнение, что пребывание депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки является угрозой национальной безопасности. Это произошло после скандала с ее обвинениями в сторону главкома Валерия Залужного.
Сам Вениславский назвал причиной своего освобождения от должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами.
Украинский политик был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке.
Кроме того, он является членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.
С июня 2019 по сентябрь 2022 он был представителем Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины. Впоследствии Федор Вениславский вступил в должность представителя главы государства в парламенте. В этой должности он работал более года.
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