Вениславский впервые назвал причину своего увольнения

По словам народного избранника Федора Вениславского, главе государства Владимиру Зеленскому пришлось уволить его с должности представителя президента в ВРУ из-за высокой занятости нардепа военными проектами.

Стало известно, почему Зеленский уволил Вениславского

Как отмечает политик, несколько дней назад у него был разговор по этому поводу с украинским лидером Владимиром Зеленским: они обсуждали вопрос увольнения Вениславского.

Народный избранник обратил внимание на то, что занят несколькими военными проектами, из-за чего часто приходится бывать на фронте.

Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента, – объяснил журналистам Федор Вениславский. Поделиться

Напомним, впервые об увольнении Вениславского с должности представителя Владимира Зеленского в парламенте стало известно 7 декабря – на сайте Офиса президента Украины появился соответствующий указ, который уже подписал глава государства.

Сам президент пока это решение не комментировал.

Также по состоянию на сегодняшний день неизвестно, кто вступит в должность представителя президента в Верховной Раде после Вениславского.

Смотрите интервью команды Online.UA с Федором Вениславским:

Федор Вениславский: что о нем известно

Украинский политик был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке.

Кроме того, он является членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

С июня 2019 по сентябрь 2022 он был представителем Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины.

Чуть позже Федор Вениславский вступил в должность представителя главы государства в парламенте. В этой должности он работал более года.