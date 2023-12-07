Веніславський уперше назвав причину свого звільнення

За словами народного обранця Федора Веніславського, главі держави Володимиру Зеленському довелося звільнити його з посади представника президента у ВРУ через високу зайнятість нардепа військовими проєктами.

Стало відомо, чому Зеленський звільнив Веніславського

Як зазначає політик, декілька днів тому він мав розмову з цього приводу з українським лідером Володимиром Зеленським: вони обговорювали питання звільнення Веніславського.

Народний обранець звернув увагу на те, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати на фронті.

Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента, - пояснив журналістам Федір Веніславський. Поширити

Нагадаємо, вперше про звільнення Веніславського з посади представника Володимира Зеленського у парламенті стало відомо 7 грудня - на сайті Офісу президента України з’явився відповідний указ, який уже підписав глава держави.

Сам президент поки це рішення не коментував.

Також станом на сьогодні невідомо, хто обійме посаду представника президента у Верховній Раді після Веніславського.

Дивіться інтрев’ю команди Online.UA з Федором Веніславським:

Федір Веніславський: що про нього відомо

Український політик був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку.

Окрім того, він є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником Володимира Зеленського в Конституційному суді України. Згодом Федір Веніславський обійняв посаду представника глави держави у парламенті. На цій посаді він працював понад рік.