Веніславський уперше назвав причину свого звільнення

За словами народного обранця Федора Веніславського, главі держави Володимиру Зеленському довелося звільнити його з посади представника президента у ВРУ через високу зайнятість нардепа військовими проєктами.
Стало відомо, чому Зеленський звільнив Веніславського
Як зазначає політик, декілька днів тому він мав розмову з цього приводу з українським лідером Володимиром Зеленським: вони обговорювали питання звільнення Веніславського.
Народний обранець звернув увагу на те, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати на фронті.
Нагадаємо, вперше про звільнення Веніславського з посади представника Володимира Зеленського у парламенті стало відомо 7 грудня - на сайті Офісу президента України з’явився відповідний указ, який уже підписав глава держави.
Сам президент поки це рішення не коментував.
Також станом на сьогодні невідомо, хто обійме посаду представника президента у Верховній Раді після Веніславського.
Дивіться інтрев’ю команди Online.UA з Федором Веніславським:
Федір Веніславський: що про нього відомо
Український політик був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку.
Окрім того, він є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником Володимира Зеленського в Конституційному суді України. Згодом Федір Веніславський обійняв посаду представника глави держави у парламенті. На цій посаді він працював понад рік.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-