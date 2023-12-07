7 грудня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський зняв Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді України.
Веніславський втратив посаду представника президента у парламенті
Вказаний документ був оприлюднений на сайті ОПУ 7 грудня.
Причина такого рішення Володимира Зеленського поки залишається невідомою.
Також не повідомляється, хто обійме посаду представника президента у Верховній Раді після Веніславського.
Дивіться інтрев’ю команди Online.UA з Федором Веніславськи:
Що важливо знати про Федора Веніславського
Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку.
Нардеп також є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником Володимира Зеленського в Конституційному суді України.
Згодом Федір Веніславський обійняв посаду представника глави держави у парламенті.
На цій посаді він працював понад рік.
Веніславський назвав два формати майбутнього трибуналу над Путіним
Варто зазначити, що у квітні 2023 року команді Online.UA вдалося поспілкуватися з народним обранцем та дізнатися, яким він бачить майбутнє російського диктатора Володимира Путіна.
За словами Веніславського, після поразки РФ у війні розглядаються два можливих варіанти: створення в рамках генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй окремого суду або створення трибуналу на базі міжнародного договору.
Попри це, не можна виключати, що буде ухвалено рішення Генеральної асамблеї, тобто резолюція, і на підставі цієї резолюції може бути утворений такий суд.
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