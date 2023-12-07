Зеленський звільнив Веніславського з посади свого представника у Раді
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звільнив Веніславського з посади свого представника у Раді

Офіс Президента України
Федір Веніславський

7 грудня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський зняв Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді України.

Веніславський втратив посаду представника президента у парламенті

Увільнити ВЕНІСЛАВСЬКОГО Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України, - йдеться в указі президента.

Вказаний документ був оприлюднений на сайті ОПУ 7 грудня.

Причина такого рішення Володимира Зеленського поки залишається невідомою.

Також не повідомляється, хто обійме посаду представника президента у Верховній Раді після Веніславського.

Дивіться інтрев’ю команди Online.UA з Федором Веніславськи:

Що важливо знати про Федора Веніславського

Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку.

Нардеп також є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником Володимира Зеленського в Конституційному суді України.

Згодом Федір Веніславський обійняв посаду представника глави держави у парламенті.

На цій посаді він працював понад рік.

Веніславський назвав два формати майбутнього трибуналу над Путіним

Варто зазначити, що у квітні 2023 року команді Online.UA вдалося поспілкуватися з народним обранцем та дізнатися, яким він бачить майбутнє російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Веніславського, після поразки РФ у війні розглядаються два можливих варіанти: створення в рамках генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй окремого суду або створення трибуналу на базі міжнародного договору.

Щодо ООН є проблема з постійним з членством, самовільно захопленим місцем РФ в РБ ООН. Рішення Радбезу робить рішення Організації Об'єднаних Націй юридично зобов'язуючими для всіх сторін, і, отже, поки РФ є постійним членом Радбезу, очікувати, що Радбез зможе освятити створення міжнародного кримінального суду при наявності права вето Росії, не можна.

Попри це, не можна виключати, що буде ухвалено рішення Генеральної асамблеї, тобто резолюція, і на підставі цієї резолюції може бути утворений такий суд.

Або може бути в більш вузькому форматі на підставі окремого міжнародного договору. Ті країни, яких вже більше тридцяти, які висловили готовність до участі в міжнародному кримінальному суді, разом з Україною запровадять новий міжнародний трибунал, який буде розглядати злочин агресії.

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