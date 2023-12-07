Зеленский уволил Вениславского с должности своего представителя в Раде

7 декабря официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с поста своего представителя в Верховной Раде Украины.

Вениславский потерял должность представителя президента в парламенте

Уволить ВЕНИСЛАВСКОГО Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины, - сказано в указе президента. Поделиться

Указанный документ был обнародован на сайте ОПУ 7 декабря.

Причина такого решения Владимира Зеленского пока остается неизвестной.

Также не сообщается, кто вступит в должность представителя президента в Верховной Раде.

Смотрите интервью команды Online.UA с Федором Вениславским:

Что важно знать о Федоре Вениславском

Федор Вениславский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке.

Нардеп также является членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

С июня 2019 по сентябрь 2022 он был представителем Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины.

Впоследствии Федор Вениславский вступил в должность представителя главы государства в парламенте.

В этой должности он работал более года.

Вениславский назвал два формата будущего трибунала над Путиным

Стоит отметить, что в апреле 2023 команде Online.UA удалось пообщаться с народным избранником и узнать, каким он видит будущее российского диктатора Владимира Путина.

По словам Вениславского, после поражения РФ в войне рассматриваются два возможных варианта: создание в рамках генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций отдельного суда или создание трибунала на базе международного договора.

Относительно ООН есть проблема с постоянным членством, самовольно захваченным местом РФ в СБ ООН. Решение Совбеза делает решение Организации Объединенных Наций юридически обязывающими для всех сторон, и, следовательно, пока РФ является постоянным членом Совбеза, ожидать, что Совбез сможет освятить создание международного уголовного суда при наличии права вето России, нельзя. Поделиться

Несмотря на это, нельзя исключать, что будет принято решение Генеральной ассамблеи, то есть резолюция, и на основании этой резолюции может быть создан такой суд.