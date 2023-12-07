Зеленский уволил Вениславского с должности своего представителя в Раде

7 декабря официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с поста своего представителя в Верховной Раде Украины.
Вениславский потерял должность представителя президента в парламенте
Указанный документ был обнародован на сайте ОПУ 7 декабря.
Причина такого решения Владимира Зеленского пока остается неизвестной.
Также не сообщается, кто вступит в должность представителя президента в Верховной Раде.
Смотрите интервью команды Online.UA с Федором Вениславским:
Что важно знать о Федоре Вениславском
Федор Вениславский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке.
Нардеп также является членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.
С июня 2019 по сентябрь 2022 он был представителем Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины.
Впоследствии Федор Вениславский вступил в должность представителя главы государства в парламенте.
В этой должности он работал более года.
Вениславский назвал два формата будущего трибунала над Путиным
Стоит отметить, что в апреле 2023 команде Online.UA удалось пообщаться с народным избранником и узнать, каким он видит будущее российского диктатора Владимира Путина.
По словам Вениславского, после поражения РФ в войне рассматриваются два возможных варианта: создание в рамках генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций отдельного суда или создание трибунала на базе международного договора.
Несмотря на это, нельзя исключать, что будет принято решение Генеральной ассамблеи, то есть резолюция, и на основании этой резолюции может быть создан такой суд.
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