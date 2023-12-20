Зеленський призначив нового представника президента у Раді

Хто став новим представником президента у Раді

Про призначення нового представника президента у Раді стало відомо з указу президента №823/2023.

Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою), – йдеться в указі. Поширити

Михайлюк була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" за номером 47 у партійному списку. З 2019 року вона є заступницею голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Що цьому передувало

7 грудня Зеленський підписав указ про увільнення Веніславського від виконання обов’язків представника президента у Верховній Раді України. Причини цього рішення голова держави не роз'яснив.

Напередодні Веніславський висловлював думку, що перебування депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки є загрозою національній безпеці. Це сталося після скандалу із її звинуваченнями у бік головкома Валерія Залужного.

Сам Веніславський назвав причиною свого звільнення з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами.

Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента, - пояснив журналістам Федір Веніславський. Поширити

Український політик був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку.

Окрім того, він є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником Володимира Зеленського в Конституційному суді України. Згодом Федір Веніславський обійняв посаду представника глави держави у парламенті. На цій посаді він працював понад рік.