Зеленський призначив нового представника президента у Раді

Президент Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Верховній Раді.
Хто став новим представником президента у Раді
Про призначення нового представника президента у Раді стало відомо з указу президента №823/2023.
Михайлюк була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" за номером 47 у партійному списку. З 2019 року вона є заступницею голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.
Що цьому передувало
7 грудня Зеленський підписав указ про увільнення Веніславського від виконання обов’язків представника президента у Верховній Раді України. Причини цього рішення голова держави не роз'яснив.
Напередодні Веніславський висловлював думку, що перебування депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки є загрозою національній безпеці. Це сталося після скандалу із її звинуваченнями у бік головкома Валерія Залужного.
Сам Веніславський назвав причиною свого звільнення з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами.
Український політик був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку.
Окрім того, він є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником Володимира Зеленського в Конституційному суді України. Згодом Федір Веніславський обійняв посаду представника глави держави у парламенті. На цій посаді він працював понад рік.
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