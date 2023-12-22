В День работников дипломатической службы Украины Владимир Зеленский обратился к украинским дипломатам и наметил внешнеполитические цели государства на следующий год.

Зеленский назвал внешнеполитические цели Украины на следующий год

По словам Зеленского, среди приоритетов – работа по усилению оборонной поддержки Украины.

Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина победит, – сказал президент. Поделиться

Кроме того, должно продолжаться активное сотрудничество с Евросоюзом, а именно наработка переговорной рамки и начало полной интеграции с ЕС во всех сферах.

Зеленский отметил важность максимального наполнения содержанием каждой оборонной коалиции в рамках формата "Рамштайн" и в других форматах, которые усиливают возможности воинов и устойчивость государства.

Также, по словам Зеленского, постоянно должны усиливаться санкции в отношении России за войну против Украины.

Также Зеленский отметил важность совместной работы с партнерами по поиску, заморозке и конфискации российских активов в пользу Украины.

Это справедливо, чтобы активы государства-агрессора работали в защиту от государства-агрессора, и ваша задача обеспечить готовность мира это поддержать. Как это было на протяжении всех этих месяцев, эти 12 мощных пакетов, – сказал Зеленский. Поделиться

Президент обратил внимание на вопросы развития и увеличения количества программ долгосрочной поддержки Украины, которые являются одним из залогов устойчивости нашего государства во время войны. Он также акцентировал внимание на развитии оборонного производства.

Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен обеспечить это, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский отметил важность обеспечения продолжения морского экспорта и реализации гуманитарной программы "Зерно из Украины", развития сотрудничества со странами Латинской Америки, Африки, арабскими и азиатскими странами в целом.

По словам президента, на разных уровнях должна продолжаться работа по евроатлантической интеграции Украины. "По НАТО - это непросто. И нам нужен ключ к решению об Альянсе для Украины. И этот ключ нужно искать не только в высоких политических кабинетах. Надо убеждать общества - так, как мы смогли сделать в самом начале войны по объединению вокруг Украины". . Убеждать сердца людей", – подчеркнул он.

Представители и представительницы Украины также должны уделять максимальное внимание работе по украинской "формуле мира", отметил Зеленский.