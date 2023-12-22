Зеленский назвал внешнеполитические цели Украины на следующий год
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал внешнеполитические цели Украины на следующий год

Офис Президента Украины
Зеленский
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В День работников дипломатической службы Украины Владимир Зеленский обратился к украинским дипломатам и наметил внешнеполитические цели государства на следующий год.

Зеленский назвал внешнеполитические цели Украины на следующий год

По словам Зеленского, среди приоритетов – работа по усилению оборонной поддержки Украины.

Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина победит, – сказал президент.

Кроме того, должно продолжаться активное сотрудничество с Евросоюзом, а именно наработка переговорной рамки и начало полной интеграции с ЕС во всех сферах.

Зеленский отметил важность максимального наполнения содержанием каждой оборонной коалиции в рамках формата "Рамштайн" и в других форматах, которые усиливают возможности воинов и устойчивость государства.

Также, по словам Зеленского, постоянно должны усиливаться санкции в отношении России за войну против Украины.

Также Зеленский отметил важность совместной работы с партнерами по поиску, заморозке и конфискации российских активов в пользу Украины.

Это справедливо, чтобы активы государства-агрессора работали в защиту от государства-агрессора, и ваша задача обеспечить готовность мира это поддержать. Как это было на протяжении всех этих месяцев, эти 12 мощных пакетов, – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание на вопросы развития и увеличения количества программ долгосрочной поддержки Украины, которые являются одним из залогов устойчивости нашего государства во время войны. Он также акцентировал внимание на развитии оборонного производства.

Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен обеспечить это, – подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил важность обеспечения продолжения морского экспорта и реализации гуманитарной программы "Зерно из Украины", развития сотрудничества со странами Латинской Америки, Африки, арабскими и азиатскими странами в целом.

По словам президента, на разных уровнях должна продолжаться работа по евроатлантической интеграции Украины. "По НАТО - это непросто. И нам нужен ключ к решению об Альянсе для Украины. И этот ключ нужно искать не только в высоких политических кабинетах. Надо убеждать общества - так, как мы смогли сделать в самом начале войны по объединению вокруг Украины". . Убеждать сердца людей", – подчеркнул он.

Представители и представительницы Украины также должны уделять максимальное внимание работе по украинской "формуле мира", отметил Зеленский.

И, конечно, украинская дипломатия должна быть и в дальнейшем надежным защитником для граждан Украины во всех частях света, где бы ни были украинцы. Наши люди должны быть уверены, что Украина поможет. Всегда, – сказал глава государства.

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