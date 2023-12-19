Приход нового президента Аргентины Милея разворачивает политику Латинской Америки в сторону Украины – Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации

Приход нового президента Аргентины Милея разворачивает политику Латинской Америки в сторону Украины – Зеленский

Владимир Зеленский
Милей
Читати українською

Президент Аргентины находится на стороне Украины по противостоянию агрессии РФ. Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина работает над тем, чтобы выстроить тесные отношения с этими странами.

Как новый президент Аргентины меняет политику Латинской Америки

Зеленский подчеркнул, что в современной истории Украины очень мало страниц, связанных с Латинской Америкой. Именно поэтому недавний визит в Аргентину имел целью выстроить новую веху в отношениях между странами.

Президент Украины добавил, что Латинская Америка, Аргентина в том числе, была ближе к наследию Советского Союза, а значит – к РФ. Поэтому это влияло на Формулу мира, экономические отношения, а также на неподдержку различных пакетов финансовой и военной помощи.

Приход к власти Милея в Аргентине разворачивает политическое направление Латинской Америки.

Приход такой неординарной личности как Милей к власти в Аргентине разворачивает политическое направление Латинской Америки. Он на нашей стороне, официально поддерживает Украину. Как мне известно, в парламенте он заявлял о тотальной поддержке Украины и выступал против политики Путина, – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что его знакомство с Милеем в Аргентине было очень мощным, ведь Украине это будет интересно с экономической стороны.

Зеленский объяснил, что наша страна получила поддержку не только Аргентины, но и Эквадора, Уругвая и Парагвая. Зеленский добавил, что команды Украины и Аргентины будут работать, а в будущем проведут встречу для улучшения политических отношений.

Что известно о новом президенте Аргентины

В Аргентине во втором туре президентских выборов, состоявшихся 19 ноября, победил либертарианец Хавьер Милей. Он набрал 56% голосов против 44%, которые аргентинцы отдали за министра экономики Сержио Массу.

Милей обещал Аргентине экономическую «шоковую терапию», направленную на исправление десятилетий неэффективной политики. В частности, он предлагал долларизацию экономики, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США.

Он также выступает против вступления Аргентины в БРИК. Кроме того, Милей называл президента РФ Владимира Путина "автократом"

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Болтливый политический аутсайдер. Милей проиграл первый тур президентских выборов в Аргентине
Хавьер Милей
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Неприятный сюрприз для РФ. Почему политика нового президента Аргентины Хавьера Милея выгодна для Украины
Хавьер Милей
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Милей принял присягу президента Аргентины. Инаугурацию посетил Зеленский
Хавьер Милей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.