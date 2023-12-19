Приход нового президента Аргентины Милея разворачивает политику Латинской Америки в сторону Украины – Зеленский

Президент Аргентины находится на стороне Украины по противостоянию агрессии РФ. Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина работает над тем, чтобы выстроить тесные отношения с этими странами.
Как новый президент Аргентины меняет политику Латинской Америки
Зеленский подчеркнул, что в современной истории Украины очень мало страниц, связанных с Латинской Америкой. Именно поэтому недавний визит в Аргентину имел целью выстроить новую веху в отношениях между странами.
Президент Украины добавил, что Латинская Америка, Аргентина в том числе, была ближе к наследию Советского Союза, а значит – к РФ. Поэтому это влияло на Формулу мира, экономические отношения, а также на неподдержку различных пакетов финансовой и военной помощи.
Приход к власти Милея в Аргентине разворачивает политическое направление Латинской Америки.
Президент также добавил, что его знакомство с Милеем в Аргентине было очень мощным, ведь Украине это будет интересно с экономической стороны.
Зеленский объяснил, что наша страна получила поддержку не только Аргентины, но и Эквадора, Уругвая и Парагвая. Зеленский добавил, что команды Украины и Аргентины будут работать, а в будущем проведут встречу для улучшения политических отношений.
Что известно о новом президенте Аргентины
В Аргентине во втором туре президентских выборов, состоявшихся 19 ноября, победил либертарианец Хавьер Милей. Он набрал 56% голосов против 44%, которые аргентинцы отдали за министра экономики Сержио Массу.
Милей обещал Аргентине экономическую «шоковую терапию», направленную на исправление десятилетий неэффективной политики. В частности, он предлагал долларизацию экономики, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США.
Он также выступает против вступления Аргентины в БРИК. Кроме того, Милей называл президента РФ Владимира Путина "автократом"
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