Прихід нового президента Аргентини Мілея розвертає політику Латинської Америки в бік України — Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації

Прихід нового президента Аргентини Мілея розвертає політику Латинської Америки в бік України — Зеленський

Володимир Зеленський
Мілей

Президент Аргентини перебуває на боці України у протистоянні агресії РФ. Зеленський наголосив, що нині Україна працює над тим, аби вибудувати тісні відносини з цими країнами.

Як новий президент Аргентини змінює політику Латинської Америки

Зеленський наголосив, що в сучасній історії України дуже мало сторінок, пов'язаних з Латинською Америкою. Саме тому нещодавній візит до Аргентини мав на меті вибудувати нову віху у відносинах між країнами.

Президент України додав, що Латинська Америка, Аргентина у тому числі, була ближче до спадщини Радянського Союзу, а отже – до РФ. Тому це впливало на Формулу миру, на економічні стосунки, а також на непідтримку різних пакетів фінансової та військової допомоги.

Прихід до влади Мілея в Аргентині розвертає політичний напрямок Латинської Америки.

Прихід такої неординарної особистості, як Мілей, до влади в Аргентині розвертає політичний напрямок Латинської Америки. Він на нашому боці, він офіційно підтримує Україну. Як мені відомо, у парламенті він заявляв про тотальну підтримку України й виступав проти політики Путіна,– наголосив Зеленський.

Президент також додав, що його знайомство з Мілеєм в Аргентині було дуже потужним, адже Україні буде це цікаво з економічного боку.

Зеленський пояснив, що наша країна отримала підтримку не лише Аргентини, а й Еквадору, Уругваю та Парагваю. Зеленський додав, що команди України та Аргентини будуть працювати, а у майбутньому – проведуть зустріч для покращення політичних відносин.

Що відомо про нового президента Аргентини

В Аргентині в другому турі президентських виборів, що відбулися 19 листопада, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіо Масу.

Мілей обіцяв Аргентині економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонував доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і РФ на користь США.

Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІК. Крім того, Мілей називав президента РФ Володимира Путіна «автократом»

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