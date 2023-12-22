У День працівників дипломатичної служби України Володимир Зеленський звернувся до українських дипломатів і окреслив зовнішньополітичні цілі держави на наступний рік.
Зеленський назвав зовнішньополітичні цілі України на наступний рік
За словами Зеленського, серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.
Крім того, має тривати активна співпраця із Євросоюзом, а саме – напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.
Зеленський наголосив на важливості максимального наповнення змістом кожної оборонної коаліції в межах формату "Рамштайн" та в інших форматах, які посилюють можливості воїнів та стійкість держави.
Так само, за словами Зеленського, постійно мають посилюватись санкції щодо Росії за війну проти України.
Також Зеленський відзначив важливість спільної роботи з партнерами щодо пошуку, замороження та конфіскації російських активів на користь України.
Президент звернув увагу на питання розвитку та збільшення кількості програм довгострокової підтримки України, які є однією із запорук стійкості нашої держави в час війни. Він також акцентував на розвитку оборонного виробництва.
Зеленський відзначив важливість забезпечення продовження морського експорту та реалізації гуманітарної програми "Зерно з України", розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.
За словами президента, на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України. "Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей", – наголосив він.
Представники й представниці України також мають приділяти максимальну увагу роботі щодо української "формули миру", зазначив Зеленський.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-