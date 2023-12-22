У День працівників дипломатичної служби України Володимир Зеленський звернувся до українських дипломатів і окреслив зовнішньополітичні цілі держави на наступний рік.

Зеленський назвав зовнішньополітичні цілі України на наступний рік

За словами Зеленського, серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.

Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе, – сказав президент. Поширити

Крім того, має тривати активна співпраця із Євросоюзом, а саме – напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

Зеленський наголосив на важливості максимального наповнення змістом кожної оборонної коаліції в межах формату "Рамштайн" та в інших форматах, які посилюють можливості воїнів та стійкість держави.

Так само, за словами Зеленського, постійно мають посилюватись санкції щодо Росії за війну проти України.

Також Зеленський відзначив важливість спільної роботи з партнерами щодо пошуку, замороження та конфіскації російських активів на користь України.

Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів, – сказав Зеленський. Поширити

Президент звернув увагу на питання розвитку та збільшення кількості програм довгострокової підтримки України, які є однією із запорук стійкості нашої держави в час війни. Він також акцентував на розвитку оборонного виробництва.

Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити, – наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський відзначив важливість забезпечення продовження морського експорту та реалізації гуманітарної програми "Зерно з України", розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.

За словами президента, на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України. "Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей", – наголосив він.

Представники й представниці України також мають приділяти максимальну увагу роботі щодо української "формули миру", зазначив Зеленський.