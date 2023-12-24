Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев в честь Рождества Христова, отметив, что в этом году Украина встречает это праздником вместе европейскими странами во всем мире.
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Президент подчеркнул, что из-за развязанной Россией преступной войны украинцы узнали о новом измерении празднования Рождества в условиях масштабной оружейной агрессии.
В Украине изменилось отношение к празднованию Рождества
По его словам, наши подарки, ценности и традиции претерпели изменения.
Он записал свое обращение в Киево-Печерской Лавре, которое назвал тысячелетним символом украинской истории, культуры, религии, православия, всего восточного христианства, а также доказательством "силы нашей несокрушимости, стойкости, непростых испытаний и умения их преодолевать".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-