Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — видео
Категория
Украина
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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев в честь Рождества Христова, отметив, что в этом году Украина встречает это праздником вместе европейскими странами во всем мире.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Сегодня все украинцы – вместе. Все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату как одна большая семья, как одна нация, как одна, единственная страна. И сегодня как никогда сильна наша совместная молитва. Народная молитва. Сегодня она объединит миллионы голосов – как никогда до этого много. И будет раздаваться сегодня, без временной разницы в две недели. И будет раздаваться вместе с Европой и миром, - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что из-за развязанной Россией преступной войны украинцы узнали о новом измерении празднования Рождества в условиях масштабной оружейной агрессии.

Это Рождество, имеющее другое настроение, другой контекст, другой привкус. И не таким, как всегда, является семейный домашний ужин. Ибо не все из нас дома и не все имеют дом. И стало гораздо важнее не какие блюда на столе, а какие люди за столом, и как дорого, когда они рядом. И как важно, чтобы те, кто сейчас не рядом и защищает Украину, были на связи, – подчеркнул глава государства.

В Украине изменилось отношение к празднованию Рождества

По его словам, наши подарки, ценности и традиции претерпели изменения.

Как сегодня важно не столько то, как мы украшаем свои дома, а то, как защищаем свои дома и убираем из них мусор – выметаем врага из своего дома. Как радуемся, когда замечаем в вечернем небе первую звезду и не видим в нем вражеских ракет и "шахедов". Как радостно и звонко звучат сотни наших колядок и всего три слова: "Отбой воздушной тревоги", - подчеркнул президент.

Он записал свое обращение в Киево-Печерской Лавре, которое назвал тысячелетним символом украинской истории, культуры, религии, православия, всего восточного христианства, а также доказательством "силы нашей несокрушимости, стойкости, непростых испытаний и умения их преодолевать".

Время в канун Рождества – время самых длинных ночей в году. Но уже завтра день начинает расти, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, изо дня в день тьма проигрывает. И в конце концов темнота проигрывает. Зло проигрывает. Сегодня – это наша общая цель, общая наша мечта, и именно за это сегодня – наша общая молитва. За нашу свободу. За нашу победу. За нашу Украину. За день, когда мы сможем собраться дома в мирный год мирного Рождества. И скажем друг другу: "Христос родился! – отметил Зеленский.

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