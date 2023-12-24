Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — видео

Это Рождество, имеющее другое настроение, другой контекст, другой привкус. И не таким, как всегда, является семейный домашний ужин. Ибо не все из нас дома и не все имеют дом. И стало гораздо важнее не какие блюда на столе, а какие люди за столом, и как дорого, когда они рядом. И как важно, чтобы те, кто сейчас не рядом и защищает Украину, были на связи, – подчеркнул глава государства.