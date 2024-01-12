Медведєв назвав умову початку війни між Росією та Британією
Категорія
Світ
Дата публікації

Медведєв назвав умову початку війни між Росією та Британією

Дмитро Медведєв
Джерело:  online.ua

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв запанікував через візит британського прем'єра Ріші Сунака до України та навіть пригрозив Лондону початком війни.

Медведєв намагається залякати Британію можливим нападом РФ

Поплічник Путіна стверджує, що Москва готова оголосити Лондону війну, якщо британці розмістять в Україні військовий контингент.

Медведєв скаржиться на те, що британський прем'єр Ріші Сунак прибув з офіційним візитом до української столиці для підписання "історичної угоди у сфері безпеки".

Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода? (за твердженнями пропаганди РФ – ред.), - цинічно заявив експрезидент РФ.

Окрім того, він почав лаяти британців та називати їх "нахабними" та "одвічними ворогами”.

І ще: сподіваюся, наші одвічні вороги зухвалі британці розуміють, що розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни нашій країні.

Візит Ріші Сунака до Києва: що відомо

12 січня прем’єр Британії Ріші Сунак прибув до Києва, де він зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як вдалося дізнатися журналістам, політик має намір оголосити про надання Україні найбільшої в історії партії дронів та нового пакету допомоги.

Також Сунак підтвердить надання Україні 2,5 млрд фунтів (понад 3 млрд доларів) військової підтримки.

Я тут з одним повідомленням: Велика Британія не відступить. Ми будемо з Україною в її найтемніші години й у кращі часи, що прийдуть. Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека — це наша безпека, — заявив Сунак.

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