Скільки ще протримається Путін — відповідь Сунака
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Скільки ще протримається Путін — відповідь Сунака

Офіс Президента України
Ріші Сунак

На думку прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін дуже помиляється, якщо плекає надії пережити війну проти України та зберегтись при владі. 

Путіну не вдасться дочекатись послаблення допомоги Україні і втриматись при владі

Під час візиту до Києва і зустрічі із президентом Володимиром Зеленським Сунак підкреслив, що надсилає кремлівському диктатору послання щодо збереження потужної військової підтримки України з боку західних партнерів.

Україна ніколи не буде на одинці. Путін, можливо, думає, що може довше протриматися за нас, але він помиляється. Ми виступатимемо на вашому боці сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно, - наголосив Сунак.

За його словами, розв’язана Кремлем війна стосується суверенного права України на самооборону і визначення власного майбутнього.

Сунак зазначив, що європейський вибір України є історичним.

Ваше прагнення до свободи надихнуло і зачепило британський народ. І для вільних держав нашого світу - допомога для України - це також інвестування у нашу власну колективну безпеку. Бо якщо Путін виграє в Україні - він там не зупиниться. І наші опоненти в усьому світі вірять, що ми не маємо ні терпіння, ні ресурсів для довгих війн. Тому, відступом зараз, ми підбадьоримо не лише Путіна, але і його союзників у Північній Кореї, Ірані та деінде. Саме через це, Сполучене Королівство і вільний світ продовжать виступати на стороні України, як ми це робили з самого початку цієї війни, - підкреслив очільник британського уряду.

Що відомо про новий найбільший пакет військової допомоги Україні від Британії

За його словами, Британія першою із західних країн-партнерів почала проводити підготовку українських військових, а також першою серед європейських країн надала Україні летальні озброєння, західні бойові танки та високоточні, далекобійні ракети.

Сунак підкреслив, що до найбільшого військового пакету Україні на суму у 2,5 млрд фунтів увійдуть системи ППО, протитанкова зброя, далекобійні ракети, тисячі боєприпасів і артилерійських снарядів.

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