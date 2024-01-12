Скільки ще протримається Путін — відповідь Сунака

На думку прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін дуже помиляється, якщо плекає надії пережити війну проти України та зберегтись при владі.
Путіну не вдасться дочекатись послаблення допомоги Україні і втриматись при владі
Під час візиту до Києва і зустрічі із президентом Володимиром Зеленським Сунак підкреслив, що надсилає кремлівському диктатору послання щодо збереження потужної військової підтримки України з боку західних партнерів.
За його словами, розв’язана Кремлем війна стосується суверенного права України на самооборону і визначення власного майбутнього.
Сунак зазначив, що європейський вибір України є історичним.
Що відомо про новий найбільший пакет військової допомоги Україні від Британії
За його словами, Британія першою із західних країн-партнерів почала проводити підготовку українських військових, а також першою серед європейських країн надала Україні летальні озброєння, західні бойові танки та високоточні, далекобійні ракети.
Сунак підкреслив, що до найбільшого військового пакету Україні на суму у 2,5 млрд фунтів увійдуть системи ППО, протитанкова зброя, далекобійні ракети, тисячі боєприпасів і артилерійських снарядів.
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