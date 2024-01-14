Розвідка Британії фіксує серйозний вплив війни на російське населення

Як зазначають британські розвідники, населення Росії стикнулося з новими проблемами у сфері охорони здоров'я через вторгнення РФ в Україну.

Росіяни дедалі разючіше відчувають на собі наслідки війни проти України

Як вдалося дізнатися Міноборони Британії, громадянам РФ станом на сьогодні вкрай складно отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні.

Цю інформацію також підтверджують ЗМІ країни-агресорки.

Окрім того, з’явилися підтверджені дані про дефіцит медичних препаратів, зокрема йдеться про антибіотики широкого спектру дії.

Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових, — наголошують британські розвідники. Поширити

Як зазначає Міноборони Великої Британії, російська влада також стикнулася з необхідністю скорочення штату цивільних медичних установ по всій країні на тлі браку медичного персоналу та фінансових проблем.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IixCCOZ5im — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 14, 2024

Солдати РФ дедалі активніше нищать свою ж техніку на полі бою

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники доволі часто плутають свої власні безпілотники з українськими та активно їх знищують на окупованій частині Херсонської області.

Інститут вивчення війни посилається на інформацію українського військового спостерігача Костянтина Машовця.

Останній нещодавно заявив про те, що активність українських безпілотників настільки поширена на лівобережжі Дніпра, що російське угруповання військ "Дніпро" почало сповіщати особовий склад про те, коли російські безпілотники будуть діяти в їхньому районі.

Однак навіть це не допомагає окупантам: вони продовжують збивати свої ж дрони.