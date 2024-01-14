Армія РФ незабаром може залишитися без танків та БМП — Forbes

За майже два роки повномасштабної війни проти України російські війська втратили тисячі одиниць техніки. Видання Forbes дійшло висновку, що скоро армія РФ може залишитися взагалі без танків та БМП.

Кількість російських танків невпинно зменшується

Що важливо розуміти, країна-агресорка вступала у війну з 2 987 танками.

Згідно з даними видання, за майже 23 місяців запеклих боїв солдати РФ втратили щонайменше 2 619 танків, що підтверджують незалежні аналітики.

1725 знищених, 145 пошкоджених, 205 покинутих і 544 захоплених Т-55, Т-62, Т-72, ​​Т-80 і Т-90, – пише ЗМІ. Поширити

Однак, як відомо, Генштаб ЗСУ, станом на ранок 14 січня, заявляє про 6075 знищених танків ворога.

За словами журналістів, якби у армії РФ не було варіантів заміни військових втрат, то вона мала б зараз лише 368 танків, а це мізерна кількість, враховуючи те, що запаси ЗСУ можуть налічувати близько тисячі одиниць техніки.

"Уралвагонзавод" на півдні Росії виробляє нові Т-90М. Ще 4 інші підприємства ремонтують і модернізують старі танки, що десятками років перебувають на складах. Поширити

Офіційна Москва запевняє, що солдати РФ отримали 1500 нових і модернізованих танків завдяки активним промисловим зусиллям. Однак журналісти закликають не довіряти цим гучним заявам.

У Росії може бути менш ніж 2400 робочих танків. Набагато менше, – пише Forbes. Поширити

Що цікаво, французька розвідувальна група ARI запевняє, що російська промисловість виробляє всього-на-всього 390 танків на рік.

Це означає, що протягом минулих двох років вона могла побудувати або відремонтувати всього 780 танків.

Ситуація з кількістю російських БМП також критична

За словами журналістів, армія РФ втрачає принаймні стільки БМП, скільки російська промисловість будує нових або знімає з довгострокового зберігання.

Цілком можливо, що саме БМП є ахіллесовою п’ятою ворога.

На момент вступу у війну росіяни мали близько 4000 БМП-1, озброєних БМП-2 і новітніх БМП-3.

Незалежні аналітики стверджують, що ЗСУ змогли знищити половину таких машин.