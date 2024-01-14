Армия РФ в скором времени может остаться без танков и БМП — Forbes

За почти два года полномасштабной войны против Украины российские войска потеряли тысячи единиц техники. Издание Forbes пришло к выводу, что скоро армия РФ может остаться вообще без танков и БМП.

Количество российских танков постоянно уменьшается

Что важно понимать, страна-агрессорка вступала в войну с 2987 танками.

Согласно данным издания, за почти 23 месяца боев солдаты РФ потеряли по меньшей мере 2 619 танков, что подтверждают независимые аналитики.

1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 брошенных и 544 захваченных Т-55, Т-62, Т-72, ​​Т-80 и Т-90, – пишет СМИ. Поделиться

Однако, как известно, Генштаб ВСУ по состоянию на утро 14 января заявляет о 6075 уничтоженных танках врага.

По словам журналистов, если бы у армии РФ не было вариантов замены военных потерь, то она имела бы сейчас только 368 танков, а это мизерное количество, учитывая, что запасы ВСУ могут насчитывать около тысячи единиц техники.

"Уралвагонзавод" на юге России производит новые Т-90М. Еще 4 других предприятия ремонтируют и модернизируют старые танки, которые десятки лет находились на складах. Поделиться

Официальная Москва уверяет, что солдаты РФ получили 1500 новых и модернизированных танков благодаря активным промышленным усилиям. Однако журналисты призывают не доверять этим громким заявлениям.

В России может быть менее 2400 рабочих танков. Гораздо меньше, – пишет Forbes. Поделиться

Что интересно, французская разведывательная группа ARI уверяет, что российская промышленность производит всего-навсего 390 танков в год.

Это означает, что за прошедшие два года она могла создать или отремонтировать всего 780 танков.

Ситуация с количеством российских БМП также критична

По словам журналистов, армия РФ теряет, по крайней мере, столько БМП, сколько российская промышленность строит новых или снимает с долгосрочного хранения.

Вполне возможно, что именно БМП является ахиллесовой пяткой врага.

На момент вступления в войну у россиян было около 4000 БМП-1, вооруженных БМП-2 и новейших БМП-3.

Независимые аналитики утверждают, что ВСУ смогли уничтожить половину таких машин.