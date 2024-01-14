Разведка Британии фиксирует серьезное влияние войны на российское население
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка Британии фиксирует серьезное влияние войны на российское население

Минобороны Британии
российская больница
Read in English
Читати українською

Как отмечают британские разведчики, население России столкнулось с новыми проблемами в сфере здравоохранения из-за вторжения РФ в Украину.

Россияне все больше ощущают на себе последствия войны против Украины

Как удалось узнать Минобороны Британии, гражданам РФ по состоянию на сегодняшний день крайне сложно получить доступ к больничным услугам по всей стране.

Эту информацию также подтверждают СМИ страны-агрессорки.

Кроме того, появились подтвержденные данные о дефиците медицинских препаратов, в частности речь идет об антибиотиках широкого спектра действия.

Война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных, - объясняют британские разведчики.

Как отмечает Минобороны Великобритании, российские власти также столкнулись с необходимостью сокращения штата гражданских медицинских учреждений по всей стране на фоне нехватки медицинского персонала и финансовых проблем.

Солдаты РФ все активнее уничтожают свою технику на поле боя

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики часто путают свои собственные беспилотники с украинскими и активно их уничтожают на оккупированной части Херсонской области.

Институт изучения войны ссылается на информацию украинского военного наблюдателя Константина Машовца.

Последний недавно заявил о том, что активность украинских беспилотников настолько распространена на левобережье Днепра, что российская группировка войск "Днепр" начала извещать личный состав о том, когда российские беспилотники будут действовать в их районе.

Однако даже это не помогает оккупантам: они продолжают сбивать свои же дроны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев назвал условие начала войны между Россией и Великобританией
Дмитрий Медведев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный побывал на передовой — первые подробности и фото
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ в скором времени может остаться без танков и БМП — Forbes
российский танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.