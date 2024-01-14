Разведка Британии фиксирует серьезное влияние войны на российское население

Как отмечают британские разведчики, население России столкнулось с новыми проблемами в сфере здравоохранения из-за вторжения РФ в Украину.

Россияне все больше ощущают на себе последствия войны против Украины

Как удалось узнать Минобороны Британии, гражданам РФ по состоянию на сегодняшний день крайне сложно получить доступ к больничным услугам по всей стране.

Эту информацию также подтверждают СМИ страны-агрессорки.

Кроме того, появились подтвержденные данные о дефиците медицинских препаратов, в частности речь идет об антибиотиках широкого спектра действия.

Война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных, - объясняют британские разведчики. Поделиться

Как отмечает Минобороны Великобритании, российские власти также столкнулись с необходимостью сокращения штата гражданских медицинских учреждений по всей стране на фоне нехватки медицинского персонала и финансовых проблем.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IixCCOZ5im — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 14, 2024

Солдаты РФ все активнее уничтожают свою технику на поле боя

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики часто путают свои собственные беспилотники с украинскими и активно их уничтожают на оккупированной части Херсонской области.

Институт изучения войны ссылается на информацию украинского военного наблюдателя Константина Машовца.

Последний недавно заявил о том, что активность украинских беспилотников настолько распространена на левобережье Днепра, что российская группировка войск "Днепр" начала извещать личный состав о том, когда российские беспилотники будут действовать в их районе.

Однако даже это не помогает оккупантам: они продолжают сбивать свои же дроны.