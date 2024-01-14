Разведка Британии фиксирует серьезное влияние войны на российское население

Как отмечают британские разведчики, население России столкнулось с новыми проблемами в сфере здравоохранения из-за вторжения РФ в Украину.
Россияне все больше ощущают на себе последствия войны против Украины
Как удалось узнать Минобороны Британии, гражданам РФ по состоянию на сегодняшний день крайне сложно получить доступ к больничным услугам по всей стране.
Эту информацию также подтверждают СМИ страны-агрессорки.
Кроме того, появились подтвержденные данные о дефиците медицинских препаратов, в частности речь идет об антибиотиках широкого спектра действия.
Как отмечает Минобороны Великобритании, российские власти также столкнулись с необходимостью сокращения штата гражданских медицинских учреждений по всей стране на фоне нехватки медицинского персонала и финансовых проблем.
Солдаты РФ все активнее уничтожают свою технику на поле боя
Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики часто путают свои собственные беспилотники с украинскими и активно их уничтожают на оккупированной части Херсонской области.
Институт изучения войны ссылается на информацию украинского военного наблюдателя Константина Машовца.
Последний недавно заявил о том, что активность украинских беспилотников настолько распространена на левобережье Днепра, что российская группировка войск "Днепр" начала извещать личный состав о том, когда российские беспилотники будут действовать в их районе.
Однако даже это не помогает оккупантам: они продолжают сбивать свои же дроны.
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