Кулеба заявив про підготовку ЗСУ до першого удару за допомогою F-16

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наразі українські військові вже проводять підготовку та планують перші удари за допомогою винищувачів F-16, які мають отримати від західних партнерів.
Що відомо про підготовку ЗСУ до перших ударів за допомогою F-16
Він підкреслив, що самі ці винищувачі мають дуже складну технологію.
Що відомо про протистояння дронів в Україні
За словами керівниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, запропоноване Мінцифрою виробництво БпЛА у домашніх умовах не замінить промислового виробництва цієї техніки.
Берлінська підкреслила, що наразі існує дефіцит не тільки у дронах, а й у боєприпасах до них.
Вона також визнала, що Україна потребує у рази значно більше самих дронів, а ніж анонсована владою кількість у 1 млн протягом року.
Вона підрахувала, що 2 тис підготовлених операторів дронів можуть використовувати на фронті 3 млн дронів за рік, якщо будуть використовувати всього по 5 дронів в день.
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