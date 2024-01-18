Кулеба заявив про підготовку ЗСУ до першого удару за допомогою F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба заявив про підготовку ЗСУ до першого удару за допомогою F-16

F-16
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наразі українські військові вже проводять підготовку та планують перші удари за допомогою винищувачів F-16, які мають отримати від західних партнерів. 

Що відомо про підготовку ЗСУ до перших ударів за допомогою F-16

Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти. Готуються інженери. Готується інфраструктура. Усі країни, які пообіцяли надати F-16, дотримуються своїх зобов'язань, - підкреслив глава МЗС.

Він підкреслив, що самі ці винищувачі мають дуже складну технологію.

Це не просто пересісти з однієї машину в іншу. Змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. Тому, процес триває. Він займає час, але все йде більш-менш за планом. І я думаю, що у цьому році ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні, - висловив переконання Кулеба.

Що відомо про протистояння дронів в Україні

За словами керівниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, запропоноване Мінцифрою виробництво БпЛА у домашніх умовах не замінить промислового виробництва цієї техніки.

Берлінська підкреслила, що наразі існує дефіцит не тільки у дронах, а й у боєприпасах до них.

Штатних боєприпасів Україна забезпечує на рівні соціологічної похибки. Хлопці й дівчата вручну це скручують, їм відриває руки, вони гинуть. Дозабезпечення в цьому напрямку зараз мінімальне - зазначає Берлінська.

Вона також визнала, що Україна потребує у рази значно більше самих дронів, а ніж анонсована владою кількість у 1 млн протягом року.

Вона підрахувала, що 2 тис підготовлених операторів дронів можуть використовувати на фронті 3 млн дронів за рік, якщо будуть використовувати всього по 5 дронів в день.

Чи виходять росіяни на ці кількості? Виходять. Вони контрактують цілі лінії в Китаї на рік вперед. Тому що коли хтось із нас приходить - і хтось просить 10 тисяч, хтось просить 5 тисяч, хтось просить 500 комплектів для дронів. А у них (росіян) держава приходить, дає умовно мільярд або два, і каже "Ми вас контрактуємо на рік вперед". І китайцям значно вигідніше, коли викуповують цілими лініями, - пояснює Берлінська.

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