Кулеба заявив про підготовку ЗСУ до першого удару за допомогою F-16

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наразі українські військові вже проводять підготовку та планують перші удари за допомогою винищувачів F-16, які мають отримати від західних партнерів.

Що відомо про підготовку ЗСУ до перших ударів за допомогою F-16

Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти. Готуються інженери. Готується інфраструктура. Усі країни, які пообіцяли надати F-16, дотримуються своїх зобов'язань, - підкреслив глава МЗС. Поширити

Він підкреслив, що самі ці винищувачі мають дуже складну технологію.

Це не просто пересісти з однієї машину в іншу. Змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. Тому, процес триває. Він займає час, але все йде більш-менш за планом. І я думаю, що у цьому році ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні, - висловив переконання Кулеба. Поширити

Що відомо про протистояння дронів в Україні

За словами керівниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, запропоноване Мінцифрою виробництво БпЛА у домашніх умовах не замінить промислового виробництва цієї техніки.

Берлінська підкреслила, що наразі існує дефіцит не тільки у дронах, а й у боєприпасах до них.

Штатних боєприпасів Україна забезпечує на рівні соціологічної похибки. Хлопці й дівчата вручну це скручують, їм відриває руки, вони гинуть. Дозабезпечення в цьому напрямку зараз мінімальне - зазначає Берлінська. Поширити

Вона також визнала, що Україна потребує у рази значно більше самих дронів, а ніж анонсована владою кількість у 1 млн протягом року.

Вона підрахувала, що 2 тис підготовлених операторів дронів можуть використовувати на фронті 3 млн дронів за рік, якщо будуть використовувати всього по 5 дронів в день.