Чому Україні не варто очікувати на винищувачі F-35

Аналітики видання зазначають, що наразі Україна вже отримала від західних партнерів критично необхідні сучасні озброєння, серед іншого, ракетні системи класу "земля-повітря", такі як Patriot, і протитанкові засоби, такі як FGM-148.

Автори матеріалу задаються питанням, навіщо передавати Україні американські винищувачі F-16, якщо можна передати більш сучасні F-35 Joint Strike Fighter.

Зазначається, що хоча Україна успішно протидіє спробам злочинної армії РФ домінувати у повітряному просторі, російські окупанти мають перевагу у небі за рахунок використання Су-35 та Міг-31 проти Су-27 та Міг-29 на озброєнні ЗСУ.

Зокрема, літаки авіації російських військових злочинців мають більш досконалі радари і ракети.

Вони мають змогу атакувати українські літаки на відстані, яка дозволяє їм уникнути відповіді.

Зі свого боку Україна за допомогою західних партнерів компенсувала вразливість власної авіації за рахунок сучасних комплексів IRIS-t, NASAMS і PATRIOT.

Однак вони є лише тимчасовою мірою до тих пір, поки Україна не отримає західні винищувачі.

Надходження F-16 з удосконаленим радаром і сучасними ракетами, такими як AIM-120, значно поліпшать становище України в порівнянні з Су-27 і МіГ-29, адже українські пілоті зможуть вражати російські літаки зі знайчно більшої відстані.

Але F-16 - це винищувач четвертого покоління, створений в 1970-х роках і вже не зрівняється з сучасними літаками. То чому б не дати українцям сучасні літаки?

Наразі серед країн НАТО тільки США має технології винищувачів п'ятого покоління - F-22 та F-35.

F-22 Raptor вважається найкращим у світі винищувачем для встановлення переваги у повітрі, однак США ніколи не виставляли на продаж цей літак і, ймовірно, не будуть і надалі.

F-35 Lightning II, навпаки, експортується союзникам США по всьому світу, включаючи країни НАТО.

Можна було б очікувати, що підтримувана США Україна отримає винищувач, який США вже експортували в такі країни, як Сінгапур і Норвегія, особливо враховуючи, наскільки корисним буде F-35 для української сторон.

Які задачі мають вирішувати F-16

Західні партнери України мають надії, що за допомогою F-16 ЗСУ зможуть відсунути винищувачі армії РФ далі від лінії фронту, а також, використовуючі більш досконалі радари, збивати російські крилаті ракети.

Але F-16 будуть вирішувати проблему, яка зберігалася з самого початку вторгнення в лютому 2022 року: більш сучасним бойовим літакам Росії було важко протистояти за допомогою власних застарілих винищувачів, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Аналітики зазначають, що сама по собі тільки вартість одного F-35 у порівнянні із F-16 складає близько 100 млн доларів проти 63 млн.

Зазначається, що програма озброєння F-35 в цілому вважається найдорожчою програмою озброєнь за всюісторію вартістю 1,7 трлн доларів.

Американські платники податків, втомлені від фінансування зовнішнього конфлікту, який триває вже третій рік, навряд чи підтримають передачу літака вартістю 100 мільйонів доларів з програми вартістю 1,7 трильйона доларів.

Окрім цього США не наважаться відправити в Україну одну з найбільш передових власних систем озброєнь, яка опиниться переважно у руках не настільки досвідчених пілотів.

Ризик збиття F-35 дає змогу Росії дістатись до пріоритетних технологій та вкрасти їх і спробувати відтворити.

Звичайно, у Росії вже є винищувач п'ятого покоління – близько десятка Су-57, але потрапляння в їхні руки F-35 буде для неї перемогою.

Слід враховувати, що чим довше Росія бере участь в конфлікті, тим слабкіше вона стає з точки зору військових ресурсів і політичного капіталу.

Слабка Росія вигідна США. Логічно припустити, що США воліли б, щоб Росія продовжувала брати участь у конфлікті нескінченно.

Таким чином, надання Україні принципово нових систем озброєнь у підсумку може виявитися не в інтересах США. Це дещо абстрактна, гіпотетична та цинічна точка зору, яка може не відображати стратегію американських військових планувальників, але це привід задуматися.