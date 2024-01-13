Почему США не могут передать Украине более современные чем F-16 истребители — ответ экспертов

Почему Украине не стоит ожидать истребителя F-35

Аналитики издания отмечают, что Украина уже получила от западных партнеров критически необходимые современные вооружения, среди прочего, ракетные системы класса "земля-воздух", такие как Patriot, и противотанковые средства, такие как FGM-148.

Авторы материала задаются вопросом, зачем передавать Украине американские истребители F-16, если можно передать более современные F-35 Joint Strike Fighter.

Отмечается, что хотя Украина успешно противодействует попыткам преступной армии РФ доминировать в воздушном пространстве, российские оккупанты имеют преимущество в небе за счет использования Су-35 и Миг-31 против Су-27 и Миг-29 на вооружении ВСУ.

В частности, самолеты авиации российских военных преступников имеют более совершенные радары и ракеты.

Они могут атаковать украинские самолеты на расстоянии, которое позволяет им избежать ответа.

Со своей стороны, Украина с помощью западных партнеров компенсировала уязвимость собственной авиации за счет современных комплексов IRIS-t, NASAMS и PATRIOT.

Однако они являются лишь временной мерой до тех пор, пока Украина не получит западные истребители.

Поступления F-16 с усовершенствованным радаром и современными ракетами, такими как AIM-120, значительно улучшат положение Украины по сравнению с Су-27 и МиГ-29, ведь украинские пилоты смогут поражать российские самолеты с гораздо большего расстояния.

Но F-16 – это истребитель четвертого поколения, созданный в 1970-х годах и уже не сравнимый с современными самолетами. Так почему бы не дать украинцам современные самолеты?

В настоящее время среди стран НАТО только у США есть технологии истребителей пятого поколения - F-22 и F-35.

F-22 Raptor считается лучшим в мире истребителем для установления преимущества в воздухе, однако США никогда не выставляли на продажу этот самолет и, вероятно, не будут и дальше.

F-35 Lightning II, напротив, экспортируется союзникам США по всему миру, включая страны НАТО.

Можно было бы ожидать, что поддерживаемая США Украина получит истребитель, который уже экспортировали США в такие страны, как Сингапур и Норвегия, особенно учитывая, насколько полезным будет F-35 для украинской сторон.

Какие задачи должны решать F-16

Западные партнеры Украины надеются, что с помощью F-16 ВСУ смогут отодвинуть истребители армии РФ дальше линии фронта, а также, используя более совершенные радары, сбивать российские крылатые ракеты.

Но F-16 будет решать проблему, которая сохранялась с самого начала вторжения в феврале 2022 года: более современным боевым самолетам России было трудно противостоять с помощью собственных устаревших истребителей, говорится в материале издания. Поделиться

Аналитики отмечают, что сама по себе только стоимость одного F-35 по сравнению с F-16 составляет около 100 млн. долларов против 63 млн. долларов.

Отмечается, что программа вооружения F-35 в целом считается самой дорогой программой вооружений за всю историю стоимостью 1,7 трлн долларов.

Американские налогоплательщики, уставшие от продолжающегося уже третий год финансирования внешнего конфликта, вряд ли поддержат передачу самолета стоимостью 100 миллионов долларов из программы стоимостью 1,7 триллиона долларов.

Кроме этого, США не отважятся отправить в Украину одну из самых передовых собственных систем вооружений, которая окажется преимущественно в руках не столь опытных пилотов.

Риск ущерба F-35 позволяет России добраться до приоритетных технологий и украсть их и попытаться воспроизвести.

Конечно, у России уже есть истребитель пятого поколения – около десятка Су-57, но попадание в их руки F-35 будет для нее победой.

Следует учитывать, что чем дольше Россия участвует в конфликте, тем слабее она становится с точки зрения военных ресурсов и политического капитала.

Слабая Россия выгодна США. Логично предположить, что США предпочли бы, чтобы Россия продолжала участвовать в конфликте до бесконечности.

Таким образом, предоставление Украине принципиально новых систем вооружений может оказаться не в интересах США. Это несколько абстрактная, гипотетическая и циничная точка зрения, которая может не отражать стратегию американских военных планировщиков, но это повод задуматься.