В ГУР показали уничтожение истребителя Су-34 на аэродроме РФ – видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР показали уничтожение истребителя Су-34 на аэродроме РФ – видео

ГУР
Пожар
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На аэродроме "Шагол" российского Челябинска сгорел тактический истребитель-бомбардировщик Су-34. В ГУР опубликовали видео пожары.

Появилось видео уничтожение российского истребителя

Видео поджога самолета неизвестным опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.

Причины возгорания самолета уточняются, – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

"Шагол" является военным аэродромом Челябинска, где базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.

Су-34, горевший 4 января на вышеупомянутом аэродроме, является многофункциональным истребителем, который сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям.

Как рассказали источники в спецслужбе, возгорание истребителя является операцией разведки Украины.

Добавим, что российская армия продолжает нести потери в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.

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