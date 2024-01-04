В ГУР показали уничтожение истребителя Су-34 на аэродроме РФ – видео

На аэродроме "Шагол" российского Челябинска сгорел тактический истребитель-бомбардировщик Су-34. В ГУР опубликовали видео пожары.
Появилось видео уничтожение российского истребителя
Видео поджога самолета неизвестным опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.
Что этому предшествовало
"Шагол" является военным аэродромом Челябинска, где базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.
Су-34, горевший 4 января на вышеупомянутом аэродроме, является многофункциональным истребителем, который сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям.
Как рассказали источники в спецслужбе, возгорание истребителя является операцией разведки Украины.
Добавим, что российская армия продолжает нести потери в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.
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