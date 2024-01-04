У ГУР показали знищення винищувача Су-34 на аеродромі РФ — відео

На аеродромі "Шагол" російського Челябінську згорів тактичний винищувач-бомбардувальник Су-34. У ГУР опублікували відео пожежі.

Зʼявилося відео знищення російського винищувача

Відео підпалу літака невідомим опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Причини займання літака уточнюються, – сказано в повідомленні. Поширити

Що цьому передувало

"Шагол" є військовим аеродромом Челябінська, де базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Су-34, який 4 січня горів на вищезгаданому аеродромі, є багатофункціональним винищувачем, який сконструйований для завдання точних ракетно-бомбових ударів по наземних й повітряних цілях.

Як розповіли джерела в спецслужбі, займання винищувача є операцією розвідки України.

Додамо, що російська армія продовжує зазнавати втрат зокрема й у авіації. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 329 літаків та 324 гелікоптери.