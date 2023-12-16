У ГУР заявили про зміну стратегічних цілей Кремля у війні проти України

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі збройна агресія злочинної армії РФ та дії Кремля спрямовані не на захоплення українських територій, а на підрив підтримки Києва західними партнерами.

Що відомо про нові стратегічні цілі Кремля у війні проти України

Юсов зазначив, що наразі ключові зусилля кремлівських окупантів спрямовані більше на підрив підтримки України з боку західних партнерів, а ніж на захоплення нових територій.

Таку думку також підтримують аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

ISW у звіті від 12 грудня писав про те, що російські наступальні операції на сході України восени 2023 року та протягом наступної зими націлені на те, щоб послабити підтримку України з боку Заходу, а не досягти якихось успіхів у захопленні територій.

Так, один із важливих моментів загалом у проведенні інформаційно-психологічних операцій і використанні ситуації на лінії фронту саме в цих цілях з боку агресора – це послаблення проукраїнської коаліції, послаблення підтримки України в світі, донести наратив про нібито безперспективність української боротьби і неможливість побороти агресора, - підкреслив представник ГУР. Поширити

Чи працює кремлівська тактика щодо підриву західної підтримки України

Юсов підкреслив, що саме те, що кремлівські пропагандисти постійно намагаються вкидати за допомогою власних агентів впливу.

Але, тим не менш, ми бачимо, що не працює. Українська міжнародна коаліція стійка, і підтримка продовжується, хоча це дуже важка робота українського воєнно-політичного керівництва, дипломатів. Робота, яка стикається з величезною кількістю проблем, - підкреслив Юсов. Поширити

У ГУР підтвердили наміри окупантів просуватися на фронті далі, але наголосили, що Росія не має необхідних для цього ресурсів.