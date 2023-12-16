У ГУР заявили про зміну стратегічних цілей Кремля у війні проти України

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі збройна агресія злочинної армії РФ та дії Кремля спрямовані не на захоплення українських територій, а на підрив підтримки Києва західними партнерами.
Що відомо про нові стратегічні цілі Кремля у війні проти України
Юсов зазначив, що наразі ключові зусилля кремлівських окупантів спрямовані більше на підрив підтримки України з боку західних партнерів, а ніж на захоплення нових територій.
Таку думку також підтримують аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).
ISW у звіті від 12 грудня писав про те, що російські наступальні операції на сході України восени 2023 року та протягом наступної зими націлені на те, щоб послабити підтримку України з боку Заходу, а не досягти якихось успіхів у захопленні територій.
Чи працює кремлівська тактика щодо підриву західної підтримки України
Юсов підкреслив, що саме те, що кремлівські пропагандисти постійно намагаються вкидати за допомогою власних агентів впливу.
У ГУР підтвердили наміри окупантів просуватися на фронті далі, але наголосили, що Росія не має необхідних для цього ресурсів.
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