В ГУР заявили об изменении стратегических целей Кремля в войне против Украины

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в настоящее время вооруженная агрессия преступной армии РФ и действия Кремля направлена не на захват украинских территорий, а на подрыв поддержки Киева западными партнерами.

Что известно о новых стратегических целях Кремля в войне против Украины

Юсов отметил, что ключевые усилия кремлевских оккупантов направлены больше на подрыв поддержки Украины со стороны западных партнеров, чем на захват новых территорий.

Такое мнение также поддерживают аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW в отчете от 12 декабря писал о том, что российские наступательные операции на востоке Украины осенью 2023 года и в течение следующей зимы нацелены на то, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада, а не добиться успехов в захвате территорий.

Так, один из важных моментов в целом в проведении информационно-психологических операций и использовании ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора – это ослабление проукраинской коалиции, ослабление поддержки Украины в мире, донести нарратив о якобы бесперспективности украинской борьбы и невозможности побороть агрессора. – подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Работает ли кремлевская тактика по подрыву западной поддержки Украины

Юсов подчеркнул, что именно то, что кремлевские пропагандисты постоянно пытаются вбрасывать собственными агентами влияния.

Но, тем не менее, мы видим, что не работает. Украинская международная коалиция устойчива и поддержка продолжается, хотя это очень тяжелая работа украинского военно-политического руководства, дипломатов. Работа, которая сталкивается с огромным количеством проблем, – подчеркнул Юсов. Поделиться

В ГУР подтвердили намерения окупантов продвигаться на фронте дальше, но подчеркнули, что Россия не располагает необходимыми для этого ресурсами.