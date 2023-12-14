В разведке Германии озвучили планы Кремля по продолжительности войны против Украины

По информации представителей разведки Германии, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует вести войну против Украины, по меньшей мере, до 2026 года.
Что известно о планах Кремля по дальнейшей войне против Украины
По информации военного аналитика издания Юлиана Репке со ссылкой на информацию от представителей немецкой разведки, в планах российских окупантов до 2026 года захватить Харьков и Днепропетровск, а также большую часть территорий соответствующих областей.
В минобороны страны-агрессорки поставили перед оккупационной российской армией в Украине задачу до конца следующего года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и выйти к границе реки Оскол на Харьковщине.
Что известно об оккупационных планах армии РФ в Украине
До конца 2026 г. Россия планирует наступать дальше на запад к Днепру, захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.
В то же время, на Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.
Также, по данным разведки, власти РФ для достижения этих целей готовы ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.
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