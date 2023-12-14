В разведке Германии озвучили планы Кремля по продолжительности войны против Украины

По информации представителей разведки Германии, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует вести войну против Украины, по меньшей мере, до 2026 года.

Что известно о планах Кремля по дальнейшей войне против Украины

По информации военного аналитика издания Юлиана Репке со ссылкой на информацию от представителей немецкой разведки, в планах российских окупантов до 2026 года захватить Харьков и Днепропетровск, а также большую часть территорий соответствующих областей.

Согласно этой информации, власти РФ рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение по поводу "мирных намерений" России. В действительности, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине, - говорится в материале издания. Поделиться

В минобороны страны-агрессорки поставили перед оккупационной российской армией в Украине задачу до конца следующего года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и выйти к границе реки Оскол на Харьковщине.

Что известно об оккупационных планах армии РФ в Украине

До конца 2026 г. Россия планирует наступать дальше на запад к Днепру, захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

В то же время, на Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.

Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом, отмечают источники издания в немецкой разведке. Поделиться

Также, по данным разведки, власти РФ для достижения этих целей готовы ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.