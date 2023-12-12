Армия РФ в течение трех суток не прекращает штурмов в районе Авдеевки — глава ГВА Барабаш

По словам руководителя Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, российские военные преступники из армии РФ третьи сутки подряд не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки с использованием большого количества личного состава и военной техники.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Барабаш отметил, что ситуация остается очень динамичной и тяжелой.
По его словам, российские оккупанты пытаются проводить штурмы в районе Авдеевки с помощью "массированного нашествия", однако украинские военные уверенно держат оборону.
Он подчеркнул, что российские военные преступники постоянно меняют тактику ведения штурмовых действий.
Он подчеркнул, что волны вражеских штурмов проходят с задействованием большого количества пехоты, ведь погодные условия не позволяли российским военным преступникам использовать технику.
Он добавил, что во время третьей волны, в отличие от двух предыдущих, российские захватчики прибавили два направления своих штурмовых действий.
Что известно о ситуации в самой Авдеевке
Также глава Авдеевской МВА рассказал, что эвакуация гражданского населения из города не останавливается, но иногда ее отменяют из-за сложных погодных условий.
Он отметил, что в город продолжает поступать гуманитарная помощь, однако в несколько меньших объемах.
Он добавил, что гражданские жители в большинстве своем круглосуточно находятся в подвалах выживших многоэтажных домов.
Также в городе остались медики, которые оказывают первую необходимую помощь и раздают людям лекарства на волонтерском пункте.