Армия РФ в течение трех суток не прекращает штурмов в районе Авдеевки — глава ГВА Барабаш

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Барабаш отметил, что ситуация остается очень динамичной и тяжелой.

Очень горячо. Реально, сегодня еще больше, чем было вчера и позавчера. Действительно, враг поехал по технике. Через несколько дней хоть и небольших морозов почвы немного "схватились", подмерзли и техника уехала. В принципе, наши командиры понимали, ждали, что так будет и готовились к этому. Как следствие, уже десятки единиц вражеской техники за эти двое суток, а сегодня уже третьи, подбиты и сожжены на нашем направлении. Также враг в сутки в среднем от 30 до 40 массированных обстрелов производит, по позициям это конечно в разы больше и считается сотнями. По авиабомбовым ударам, по городу за последнюю неделю видим где-то 6-8 суток, – подчеркнул глава Авдеевской ГВА. Поделиться

По его словам, российские оккупанты пытаются проводить штурмы в районе Авдеевки с помощью "массированного нашествия", однако украинские военные уверенно держат оборону.

Эти "мясные штурмы", они постоянны, по очень многим направлениям. Это не одно, не три, не пять этих направлений, а реально уже десятками. Они малыми группами по 5-8-10 человек, по очень многим направлениям одновременно пытаются штурмовать. Пытаются найти скважину в нашей линии обороны. Действительно, это такое массовое нашествие по характеру. Но наши вооруженные силы держат линию обороны и отражают эти атаки. За минувшие сутки почти 50 штурмовых действий врага это сугубо по нашему направлению произошло, - объясняет Барабаш. Поделиться

Он подчеркнул, что российские военные преступники постоянно меняют тактику ведения штурмовых действий.

Первая волна – они ехали как на парад, большим количеством техники и очень дерзко. Думали, что они сейчас просто заедут и проедутся, непонятно, на что они рассчитывали. Как следствие, уже в первой волне сотни единиц вражеской техники были уничтожены. Вторая волна отличалась от первой тем, что они разделили направления и несколько колонн шло в разных направлениях. Не такими большими силами, меньшими, их было несколько колонн, - отмечает Барабаш. Поделиться

Он подчеркнул, что волны вражеских штурмов проходят с задействованием большого количества пехоты, ведь погодные условия не позволяли российским военным преступникам использовать технику.

Эта третья волна, а может, уже и четвертая, откровенно говоря сложно подсчитать сколько этих волн было. Очень долго эта третья волна постоянно наращивалась и наращивалась по количеству штурмовых действий пехотой, без использования техники. Потому что погодные условия не давали им возможности. И где-то недели полторы нам казалось, что это уже пик штурмовых действий сугубо пехотой. Но они продолжали наращивать количество направлений и количество личного состава в своих штурмовых действиях. А позавчера уже уехала их техника. То ли это продолжение третьей волны, то ли уже четвертая волна, кто его знает. Тактика меняется постоянно, – подчеркивает глава ГВА. Поделиться

Он добавил, что во время третьей волны, в отличие от двух предыдущих, российские захватчики прибавили два направления своих штурмовых действий.

Это не новые направления, они были и раньше. Но из них очень редко, малыми штурмовыми группами они иногда пытались проявлять активность. Это из Донецка через Спартак на Авдеевку и из Ясиноватой из-за так называемой "промки" Авдеевской. На этой третьей волне они эти направления очень активно применяют. А также добавили еще с полутора десятков направлений более или менее таких, где не может пройти их техника, потому что там везде железная дорога, там больше штурмовой пехоты, - объясняет Барабаш. Поделиться

Что известно о ситуации в самой Авдеевке

Также глава Авдеевской МВА рассказал, что эвакуация гражданского населения из города не останавливается, но иногда ее отменяют из-за сложных погодных условий.

Позавчера мы ее отменили, потому что был очень сильный гололед у нас. Кроме опасности обстрелов и FPV-дронов по дороге, еще добавился гололед. Активность эвакуации немного упала, едут в среднем где-то 3-5 человек, сегодня, например, 7 уехало. Хотя еще три недели назад уезжало до 30 человек. На сегодня 1242 человека остается в городе, - подчеркнул Барабаш. Поделиться

Он отметил, что в город продолжает поступать гуманитарная помощь, однако в несколько меньших объемах.

Раньше в среднем 23-24 тонны в месяц гуманитарной помощи завозили в город. За последние три недели в среднем в неделю до 1 тонны, может, немного больше завозим. Но резервы в городе есть. Мы их накопили с самого начала полномасштабного вторжения. Где-то на 2,5 – 3 месяца есть резервы в городе продуктов питания, гигиенических и медицинских средств, – отметил глава ГВА. Поделиться

Он добавил, что гражданские жители в большинстве своем круглосуточно находятся в подвалах выживших многоэтажных домов.

Также в городе остались медики, которые оказывают первую необходимую помощь и раздают людям лекарства на волонтерском пункте.